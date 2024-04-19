«أدنوك للمحترفين» يدخل سباق «الأمتار الأخيرة»

معتصم عبدالله (دبي)

يدخل دوري أدنوك للمحترفين «اللفة الحاسمة»، وقطع 75% من مشوار الموسم الحالي 2023- 2024، مع انطلاق «الجولة 20»، التي تشهد إقامة 6 مباريات اليوم وغداً، في ظل تأجيل قمة الوصل المتصدر برصيد 51 نقطة، أمام مضيفه العين «الثالث» برصيد 36 نقطة إلى 20 مايو المقبل، عطفاً على المشاركة القارية لـ«الزعيم» في «دوري أبطال آسيا»، حيث يتأهب للقاء مضيفه الهلال السعودي الثلاثاء المقبل بالرياض، في إياب نصف النهائي، بعد فوز «البنفسج» ذهاباً 4-2 على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» اليوم، بإقامة مباراتي حتا والإمارات، والوحدة وعجمان، وتستكمل غداً بمباريات خورفكان وبني ياس، البطائح والنصر، شباب الأهلي واتحاد كلباء، والشارقة والجزيرة.

وتبرز في انطلاق «الجولة 20»، مواجهة «صراع القاع» التي تجمع «الإعصار» الأخير برصيد 5 نقاط أمام ضيفه «الصقور» قبل الأخير وله 9 نقاط، في مواجهة تبدو متكافئة على الورق بين الفريقين الأقل حصداً للانتصارات برصيد فوز وحيد لحتا، مقابل انتصارين لـ«الصقور»، والأكثر خسارة في الدوري برصيد 15 مباراة لحتا، مقابل 12 نقطة لـ«الصقور»، والأكثر استقبالاً للأهداف برصيد 44 هدفاً هزت شباك حتا، مقابل 43 هدفاً في مرمى «الصقور».

ويعول «أصحاب الأرض» على أفضلية مباراة الذهاب، والتي شهدت الفوز الوحيد لحتا في الدوري خلال الموسم الحالي بنتيجة 4-2، في الوقت الذي حصد فيه «الصقور» نقطة في آخر مباريات الفريق في الدوري أمام مضيفه الشارقة 3-3 في «الجولة 18».

والتقى «الإعصار» و«الصقور» في 5 مواجهات سابقة في «دوري المحترفين»، حقق حتا الفوز في 3 لقاءات مقابل الخسارة في واحدة والتعادل في مباراة، وسجل هجوم حتا 10 أهداف، مقابل 9 أهداف استقبلتها شباكه.

وعلى استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، يتطلع الوحدة «الرابع» برصيد 34 نقطة إلى التقدم مؤقتاً في الترتيب نحو «الثالث» حينما يستقبل ضيفه عجمان «الثاني عشر»، وله 17 نقطة، والساعي بدوره للهروب من منطقة الخطر، متسلحاً بأفضلية الفوز 1-0 في آخر زيارة إلى معقل «العنابي» في «الجولة 12» للدوري في الموسم الماضي.

وخسر الفريقان آخر مبارياتهما في الدوري في «الجولة 18»، أمام اتحاد كلباء 0-1، والوصل 1-4، قبل مباراة الليلة، والتي تحمل الرقم 24 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، ويتفوق «العنابي» بالفوز في 12 مباراة مقابل 6 لقاءات لـ «البرتقالي»، والتعادل 5 مرات.

وتتركز الأنظار في المباراة المنتظرة على المواجهة الخاصة التي تجمع الصربي جوران المدرب الحالي للوحدة أمام فريقه السابق عجمان، والذي قاده في 52 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 23 مباراة مقابل التعادل في 10 لقاءات والخسارة 19 مرة.



كابوس «العكسية»

شهدت مباراة الإمارات وحتا في الدور الأول للدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، تسجيل 3 أهداف عكسية، وانتهت المواجهة بفوز «الإعصار» 4-2، وهو الفوز الوحيد لمتذيل الترتيب في الموسم الحالي، خلال 18 مباراة.



«الثابتة» سلاح «العنابي»

يعد الوحدة أكثر فرق الدوري تسجيلاً للأهداف من الكرات الثابتة برصيد 17 هدفاً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك عجمان 16 هدفاً من الكرات الثابتة، ليكون أكثر الفرق استقبالاً من الضربات الثابتة.