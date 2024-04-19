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الرياضة

لاتسيو يعزز حظوظه بـ «مشاركة قارية»

لاتسيو يعزز حظوظه بـ «مشاركة قارية»
19 ابريل 2024 23:22

 
روما (أ ف ب)

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عزز لاتسيو حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، بعد عودته من ملعب جنوى، بفوزه الثالث في خامس مباراة له، بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيجور تودور، وجاء بنتيجة 1-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبدأ لاتسيو مشواره مع تودور الذي خلف ماوريتسيو ساري، بالفوز على يوفنتوس 1-0 لكنه عاد وخسر أمام الأخير 0-2 في ذهاب نصف نهائي الكأس، ثم جاره روما في الدوري 0-1، قبل أن يستعيد توازنه بفوزين على ساليرنيتانا (4-1) ثم على جنوى.
ويدين لاتسيو بالفوز إلى الإسباني لويس ألبرتو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67، رافعاً رصيد فريقه إلى 52 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة «يوروبا ليج»، بعدما ضمنت إيطاليا مقعداً خامساً في دوري الأبطال.
ويتقدم نادي العاصمة بفارق نقطة فقط عن أتالانتا وثلاث عن نابولي حامل اللقب، وذلك بانتظار أن يلعب الأخيران مع مونتسا الأحد وإمبولي السبت توالياً.
وسيكون لاتسيو الذي يتخلف بفارق ثلاث نقاط عن جاره روما الخامس، لكن مع مباراتين أكثر من الأخير، أمام فرصة أخرى للمشاركة في «يوروبا ليج» الموسم المقبل من بوابة الكأس، لكن عليه أولاً تعويض خسارته في ذهاب نصف النهائي أمام يوفنتوس، حين يستضيفه إياباً الثلاثاء.

الدوري الإيطالي
لاتسيو
يوفنتوس
روما
أتالانتا
نابولي
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