ماني ينقذ النصر في غياب «الدون»



الرياض (أ ف ب)



عوض السنغالي ساديو ماني غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، بقيادته النصر إلى الفوز على ضيفه الفيحاء 3-1، بعدما كان متخلفاً حتى الدقائق الـ18 الأخيرة في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وغاب رونالدو عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة طرده بالبطاقة الحمراء أمام الهلال في نصف نهائي الكأس السوبر، على غرار مواطنه المدرب لويس كاسترو الذي لم يتواجد مع الفريق بسبب وعكة صحية.

وبدأ النصر اللقاء بشكل سيئ إذ تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الزامبي فاشون ساكالا، ثم أهدر مانيه نفسه فرصة إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعدما فشل في ترجمة ركلة جزاء (42).

وبدا النصر في طريقه إلى الهزيمة الخامسة للموسم، بعدما دخل الدقائق العشرين الأخيرة والنتيجة على حالها، لكن عبدالإله العمري أعاده إلى اللقاء بتقليصه الفارق في الدقيقة 72، قبل أن يدخل ماني على الخط بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 76 و82.

وبفوزه الثاني والعشرين في 28 مباراة، رفع النصر رصيده الى 68 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن غريمه الهلال المتصدر الذي تأجلت مباراته مع الأهلي إلى 5 مايو بسبب ارتباطه بإياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا حيث يستقبل العين الإماراتي الثلاثاء.

وفي المقابل، تجمد رصيد الفيحاء عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق الطائي فوزًا قاتلاً على حساب مضيفه الرياض 2-1، تقدم الطائي عن طريق الغاني برنارد منساه (45) ثم ازدادت مهمة الرياض صعوبة بطرد عبدالإله الخيبري في الدقيقة 52، لكن ذلك لم يمنعه من إدراك التعادل عبر عبدالهادي الحراجين (59).

إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للطائي الذي خطف الفوز في الوقت القاتل بواسطة خالد الشويع (90+12)، وتجمد رصيد الرياض عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر، فيما رفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر.