«علاج» تظفر بكأس «الأبكار المفتوح» في «ختامي الوثبة» وتربح 1.5 مليون درهم

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024» الذي يُقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ والملاك من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات للهجن، رئيس اللجنة المنظمة، المنافسات المؤجلة التي كان من المقرر إقامتها الثلاثاء الماضي، والتي خُصصت لسن الإيذاع لهجن الجماعة بالميدان الجنوبي بالوثبة لمسافة 6 كلم، في الفترة المسائية التي شهدت 10 أشواط، منها 8 أشواط رئيسة تنافست خلالها المطايا لنيل الناموس وأغلى رموز المهرجان، بينما تنافست المطايا في 12 شوطاً بالفترة الصباحية.

وتُوجت «علاج» لحمد نهيان بن سالم العامري، بكأس الشوط الأول للأبكار المفتوح، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، بعد أن أنهت السباق في المركز الأول، مسجلة توقيتاً زمنياً 9.04.7 دقيقة، بفارق أكثر من ثلاث ثوان عن «شناح» لناصر بن عبدالله المثني، فيما جاءت في المركز الثالث «ولاعة» لحمد بن راشد غدير، بتوقيت 9:07:8 دقيقة.

وتألق القعود «البطين» في الشوط الرئيس الثاني، وأهدى مالكه مانع علي بن حماد الشامسي بندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم، إذ نجح القعود في الوصول إلى خط النهاية أولاً في زمن 8.56.9 دقيقة، متفوقاً على«كرار» لمسلم بن مبارك بالعود العامري بفارق ثانيتين، وحل ثالثاً «الأشهر» لسعيد بن حميد بن عامر النياد، بتوقيت 8:59:6 دقيقة.

وطارت «السائحة» لمعالي حميد سعيد بن عامر النيادي بناموس الشوط الثالث المخصص للأبكار المحليات، والكأس وجائزة قدرها مليون درهم، بعد أن وصلت أولاً إلى خط النهاية بتوقيت 9:09:6 دقيقة، وجاءت «العبية» لسعيد بن سهيل اليبوني الظاهري في المركز الثاني بتوقيت 9:09:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «عالية» لحمد محمد بن عويضان العامري بتوقيت 9:11:6 دقيقة.

وأهدى «القرم» شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي الرمز الثاني، بعد الفوز ببندقية الجعدان المحليات، و800 ألف درهم مسجلاً توقيتاً 8.56.4 دقيقة (أفضل توقيت)، متفوقاً على «الحذر» لفاران بن عتيق بن قريع المري، الذي حل ثانياً، و«كفو» لسعيد بن محمد زويب العامري، الذي حل ثالثاً.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 4 أشواط للهجن المحليات والمهجنات فئة الإنتاج، إذ تُوجت «نهابة» لمظفر محمد خموشة العامري، بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، ومليون درهم، مسجلة توقيتاً 9.03.8 دقيقة، بينما استطاع «شاهين» لعلي بن عبدالله سعيد المسافري، الذي حصد بندقية الجعدان المحليات، إضافة إلى 800 ألف درهم.

وفي شوطي المهجنات الإنتاج نجحت «اختيار» لمحمد صالح بن حمد القمرا، في التحليق بكأس الأبكار المهجنات الإنتاج، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 9.00.4 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«همس» لسالم بن راشد بن غدير، والمركز الثالث لـ«الغيبة» لعيد محمد شافي سالم الشافي.



«الراوي».. قصة النهاية

انتزع «الراوي» لسعيد محمد شافي سالم الشافي، آخر رموز منافسات الإيذاع لهجن الجماعة، وتُوج ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيسي الثامن، وقطع مسافة الشوط في 8.58.1 دقيقة، وجاء ثانياً «رمز» لسعيد بن منانة الكتبي، وفي المركز الثالث «المهندس» لسيف بن سعيد بن شطيط الوهيبي.

وتوج الفائزين بالرموز عقب نهاية السباق، الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.



«الراشدية» عروس «الصباحية»

أسفرت نتائج الأشواط الصباحية لفئة «الإيذاع» عن التالي: في الشوط الأول انتصرت «الراشدية» لحمد نهيان بن سالم العامري بناموس الشوط والمركز الأول، بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بزمن 9:04:9 دقيقة، وفي الشوط الثاني كانت «وشل» لعبدالعزيز سيف بن علي سويلم الكتبي، على موعد مع الناموس بزمن 9:07:6 دقيقة، وفي الشوط الثالث أهدى «المرفأ» فرج بن حمودة الظاهري الناموس في زمن 9:05:6 دقيقة، وحلق «سكر» لسهيل محمد ذويب العامري بناموس الشوط الرابع بتوقيت 8:58:6، دقيقة، وفي الشوط الخامس انتزعت «مضمونة» لمحمد سالم دري الفلاحي المركز الأول والناموس بزمن 9:06:2 دقيقة، وفي الشوط السادس، كسبت «الظبي» لعبدالله سالم حزيم الفلاسي المركز الأول بزمن 9:11:5 دقيقة، وفي الشوط السابع، انتصر «الجوكر» لسطان عبدالله دميثان القمزي بزمن بلغ 9:00:9 دقيقة، وفي الشوط الثامن كان «ولوال» لماجد علي سالم الكتبي على موعد مع المركز الأول بزمن 8:58:1 دقيقة (أفضل توقيت)، وفي الشوط التاسع طارت «هوشة» لمحمد سالمين مبارك العامري باللقب في زمن 9:09:4 دقيقة، وفي الشوط العاشر فازت «برمجة» لخلفان سالم حمدان المنصوري بالمركز الأول بزمن 9:05:8 دقيقة، وفي الشوط 11 غادرت «تحذير» لجابر سالم جابر الجربوعي بناموس الشوط، بعد أن قطع المسافة بزمن 9:06:9 دقيقة، وفي الشوط 12 حلقت «هتون» لعلي حمودة بن حمودة الظاهري مع ناموس الشوط، بزمن 9:09:4 دقيقة.



«التراثي» ينتظركم اليوم

تشهد فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، اليوم، إقامة السباق التراثي، الذي يقام للمرة الرابعة في ختامي الوثبة.

وخصصت اللجنة المنظمة، 12 شوطاً لإحياء السباقات التراثية للهجن في مهرجان العام الحالي.