شفيونتيك تدخل «الامتحان الأصعب»



شتوتجارت (أ ف ب)



واصلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، حملة الدفاع عن لقبها في دورة شتوتجارت الألمانية للتنس، وذلك ببلوغها دور نصف النهائي، حيث ستلتقي الكازخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة.

وعانت شفيونتيك، الفائزة باللقب عامي 2022 و2023، بعض الشيء لتحقيق فوزها العاشر توالياً في شتوتجارت، إذ احتاجت إلى أكثر من ساعتين بقليل، كي تتخطى عقبة بطلة فلاشينج ميدوز السابقة البريطانية إيما رادوكانو 7-6 و6-3، منهية مشوار الأخيرة التي كانت تخوض أول ربع نهائي لها منذ 2022.

وجددت البولندية البالغة 22 عاماً تفوقها على رادوكانو، محققة فوزها الثالث على البريطانية، المتراجعة في تصنيف المحترفات إلى المركز 303، من أصل ثلاث مواجهات بينهما.

وسيكون الاختبار التالي أصعب على شفيونتيك، إذ تتواجه على بطاقة النهائي مع ريباكينا التي تغلبت بدورها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-3 و5-7 و6-3.

وتتفوق ريباكينا على شفيونتيك في المواجهات المباشرة، بعدما تغلبت عليها ثلاث مرات من أصل خمس مباريات بينهما، لكن البولندية خرجت منتصرة من آخر مواجهة، وكانت هذا العام في نهائي دورة الدوحة بنتيجة 7-6 و6-2.

وكانت المفاجأة بخروج البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية ووصيفة الدورة ثلاث مرات، من ربع النهائي بخسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، الثامنة عالمياً والسادسة في شتوتجارت، بثلاث مجموعات 6-3 و3-6 و5-7.

وتخوض فوندروسوفا نصف النهائي الأول لها منذ تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، وذلك بعدما حققت فوزها الأول على سابالينكا منذ ستة أعوام، وتحديداً منذ أن فازت على البيلاروسية في الدور الثالث لدورة إنديان ويلز عام 2018، قبل أن تخسر بعدها المواجهات الأربع التالية.

وكانت البيلاروسية، المتوجة هذا الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، تمني النفس ببلوغ نهائي هذه الدورة للمرة الرابعة توالياً، على أمل الفوز باللقب للمرة الأولى بعدما خسرت في 2021 أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي وفي العامين الماضيين أمام شفيونتيك.

لكنَّ أخطاءها المباشرة الكثيرة التي بلغت 48 مقابل 17 لمنافستها، تسببت بخروجها من ربع النهائي.