مارتينيز يدفع ثمن «الاستفزاز»!



لندن (د ب أ)



يغيب إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، عن مواجهة أوليمبياكوس اليوناني في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري المؤتمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الحارس الأرجنتيني الدولي تصدى لركلتي ترجيح في المباراة التي فاز بها أستون فيلا على ليل الفرنسي 4 - 3 بركلات الترجيح في إياب دور الثمانية بالبطولة، ولكنه حصل على بطاقة صفراء بسبب أسلوبه في استفزاز الجماهير.

وكان هذا الإنذار هو الثاني له في المباراة، ولكن لم يتم طرده من الملعب، لأن البطاقات الصفراء في المباراة لا يؤخذ بها، خلال ركلات الترجيح، ولكن، بعد حصوله على إنذار في مباراة الذهاب أمام ليل، يغيب الحارس عن مواجهة الفريق اليوناني في ذهاب الدور قبل النهائي، المقرر إقامتها 2 مايو المقبل، لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء. وسيكون غياب الحارس الفائز بكأس العالم الأخيرة، والذي قدم أداءً بطولياً أمام المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال قطر 2022، مؤثراً للغاية، حيث وصفه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، بأنه أفضل حارس في العالم.

وقال إيمري: «يكون الحديث عن هذا عندما يحقق النجاح على المستوى الفردي والجماعي مع ناديه أستون فيلا ومنتخب بلاده».

وأضاف: «حقق النجاح مع منتخب بلاده، وهو يحقق النجاح ويتحسن مع أستون فيلا». وأردف: «وفردياً هو ينجح لأنه يتصدى للكثير من الكرات في المباريات حارساً للمرمى». وقال: «بالطبع هو أفضل حارس في العالم- الأول، والثاني، والثالث، بالنسبة لي هو الأفضل».

وبعد أن خاض 129 دقيقة في شمال فرنسا، ينقل أستون فيلا تركيزه سريعاً نحو مباراته أمام ضيفه بورنموث الأحد.