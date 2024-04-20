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الرياضة

فيرستابن بطل «السرعة»

فيرستابن بطل «السرعة»
20 ابريل 2024 10:00

 
شنغهاي (رويترز )

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فيرستابن «سيطرة مطلقة» في «الفورمولا-1»


تُوج بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول، ببطولة أول سباق للسرعة، في موسم بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1»، عندما تفوق على جميع أقرانه، في سباق جائزة الصين الكبرى، على حلبة شنغهاي الدولية.
وفي السباق الذي يتكون من 19 لفة، تفوق فيرستابن «26 عاماً» بفارق 13.043 ثانية، على أقرب ملاحقيه البريطاني «المخضرم» لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وبطل العالم سابقاً سبع مرات.
وعزز فيرستابن بهذا الفوز موقعه في صدارة قائمة السائقين، بعدما اتسع الفارق الذي يتفوق به على زميله في الفريق المكسيكي سيرجيو بيريز الذي احتل المركز الثالث في سباق السرعة.
واحتل سائقا فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو، والإسباني كارلوس ساينز المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وانطلق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الأول، لكن سيارته خرجت عن المضمار في اللفة الأولى، بينما كان يتصارع مع هاميلتون، وحصل على المركز السادس في النهاية.
واحتل الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين الثاني المركز السابع، في حين حل البريطاني جورج راسل زميل هاميلتون في مرسيدس ثامناً، ليقتنص النقطة الأخيرة.

الصين
شنغهاي
الفورمولا-1
ماكس فيرستابين
لويس هاميلتون
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