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الرياضة

الجزيرة يتسلح بـ «السجل القياسي»

الجزيرة يتسلح بـ «السجل القياسي»
20 ابريل 2024 10:37

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يتسلح الجزيرة بالسجل القياسي أمام الشارقة، الأحد، في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعتبر «فخر أبوظبي» أكثر الفرق زيارة إلى شباك «الملك» في «الاحتراف»، وسجل 57 هدفاً خلال 27 مباراة.
وبعد تأجيل مباراته أمام خورفكان، بسبب الأحوال الجوية، فإن الفريق يحاول مرة أخرى تجنب غياب الفوز للمرة السابعة على التوالي، وهو الأمر الذي لم يحدث طوال مشوار الجزيرة في «دوري المحترفين»، ما جعل المدرب جريجوري، يركز على رفع جاهزية الفريق ومحاولة الوصول إلى كامل التركيز لخوض المباراة التي تقام «خارج الديار».
ويدرك جريجوري أن التعادل في مباراة العين، منح الفريق دفعة معنوية، إلا أن العمل لا يزال مستمراً، والحاجة إلى العناصر الأساسية في المباراة، مع عودة عبدالله رمضان الذي تعافى من الإصابة التي عانى منها مؤخراً.
ويأمل الجزيرة مساركة علي مبخوت هداف المباريات المباشرة بين الجزيرة والشارقة في دوري المحترفين، بعدما أحرز 12 مباراة ويبحث «القناص» عن الوصول إلى الجاهزية الكاملة أيضاً.
وشهدت التدريبات معنويات مرتفعة، ورغبة كبيرة لدى اللاعبين لإنهاء الموسم بأفضل صورة، من خلال رفع حصيلة النقاط واحتلال أفضل مركز على لائحة الترتيب.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
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