سواريز يترقب «المنافس المفضل»



مراد المصري (أبوظبي)



يترقب جاستون سواريز لاعب بني ياس لقاء خورفكان، الأحد، في «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بوصفه «المنافس المفضل» للاعب الأرجنتيني، بعدما هز شباكه بـ 4 أهداف وصنع هدفين، بإجمالي 6 مساهمات تهديفية.

ويتطلع «السماوي» إلى الاستفادة من جاهزية الفريق في الوقت الحالي، على أمل انتزاع الفوز، علماً أن «السماوي» لم يعرف التعادل في آخر 13 مباراة، بواقع 5 انتصارات والخسارة 8 مرات.

وركز السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، على الإعداد الجيد للقاء، واستفاد من الأيام الماضية في رفع الجاهزية البدنية، والعمل على بعض الجوانب الفنية في التحركات على أرض الملعب، خصوصاً رفع سرعة الإيقاع لمحاولة تسجيل الأهداف في وقت مبكر، على عكس المباريات الماضية.

وأوضح الحارس فهد الظنحاني، أن لاعبي بني ياس، غير راضيين عن موقعهم في الترتيب، ويسعون للتقدم إلى الأعلى، وإنهاء الموسم بأفضل طريقة من خلال جمع النقاط في المباريات المتبقية.