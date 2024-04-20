الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سواريز يترقب «المنافس المفضل»

سواريز يترقب «المنافس المفضل»
20 ابريل 2024 11:00


مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«البركان» إلى «بر الأمان»
«القاع» ينزف في لقاء «الفرص الضائعة»!


يترقب جاستون سواريز لاعب بني ياس لقاء خورفكان، الأحد، في «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بوصفه «المنافس المفضل» للاعب الأرجنتيني، بعدما هز شباكه بـ 4 أهداف وصنع هدفين، بإجمالي 6 مساهمات تهديفية.
ويتطلع «السماوي» إلى الاستفادة من جاهزية الفريق في الوقت الحالي، على أمل انتزاع الفوز، علماً أن «السماوي» لم يعرف التعادل في آخر 13 مباراة، بواقع 5 انتصارات والخسارة 8 مرات.
وركز السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، على الإعداد الجيد للقاء، واستفاد من الأيام الماضية في رفع الجاهزية البدنية، والعمل على بعض الجوانب الفنية في التحركات على أرض الملعب، خصوصاً رفع سرعة الإيقاع لمحاولة تسجيل الأهداف في وقت مبكر، على عكس المباريات الماضية.
وأوضح الحارس فهد الظنحاني، أن لاعبي بني ياس، غير راضيين عن موقعهم في الترتيب، ويسعون للتقدم إلى الأعلى، وإنهاء الموسم بأفضل طريقة من خلال جمع النقاط في المباريات المتبقية.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
خورفكان
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
اليوم 17:45
جندي أوكراني يحضر قذائف هاوتزر قبل إطلاقها
الأخبار العالمية
زيلينسكي يحدد أولوية أوكرانيا من الأسلحة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©