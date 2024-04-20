ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»



أنور إبراهيم (القاهرة)



دخل «قلب الدفاع» البرازيلي ماركينيوس «29عاماً» تاريخ سان جيرمان من أوسع أبوابه، حيث أصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق، بعد أن خاض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، ووصل إلى 427 مباراة، على امتداد 11موسماً، منذ وصوله عام 2013 قادماً من روما الإيطالي.

وحطم ماركينيوس بذلك الرقم السابق المسجل باسم المدافع الفرنسي جان مارك بيلورجيه «435 مباراة».

وفي حوار لصحيفة «لوباريزيان»، أجاب ماركينيوس عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالمقربين له، خاصة والدته، وحكايته الطويلة مع مواطنه تياجو سيلفا الذي لعب إلى جواره في «الباريسي» قبل انتقاله إلى تشيلسي، كما تحدث عن النجوم البرازيليين الذين يعشقهم، وفي مقدمتهم رونالدينيو وراي.

واعترف ماركينيوس بأن تياجو سيلفا هو مثله الأعلى، وإنه فخور باللعب إلى جواره، وهو الذي حببه في مركز قلب الدفاع، عندما كان يشاهده، وهو لاعب شاب صغير في التلفاز، حيث كان يحلم بأن يصبح محترفاً مثله، حتى يمكنه مساعدة أسرته، وتحقق حلمه باللعب إلى جوار سيلفا في سان جيرمان.

وقال ماركينيوس: طريقة لعب سيلفا تبهرني، وعندما جاءتني الفرصة للعب معه لم أتردد، لأنني أعتبره أقوى مدافع لعبت إلى جواره، والآن هو صديقي وأنا فخور بذلك.

ونالت والدة ماركينيوس نصيباً وافراً من مديح نجلها في حديثه للباريزيان، إذ قال عنها إنه تعلم منها أن يعطي أقصى ما عنده، ولا يبخل بجهد، وأن يكون مخلصاً في عمله، ويدين لها بالفضل فيما وصل إليه

وقال ماركينيوس إن مغامرته الباريسية مستمرة ومزينة بحب جماهير«حديقة الأمراء»، وإنه يأمل بعد الاعتزال أن يعود للنادي مرة أخرى، إذا كانت هناك حاجة إليه في موقع آخر، وقال: مازال أمامي الكثير من الوقت في الملاعب، ومازلت صغير السن، وأمامي مباريات كثيرة ألعبها مع الفريق.

وبدأ ماركينيوس، المولود في 14 مايو 1994، مسيرته الاحترافية في كورينثيانز من 2011 إلى 2013، وانتقل إلى سان جيرمان «صيف 2013»، بعد فترة إعارة قصيرة لروما الإيطالي، ولعب ماركينيوس لمنتخبات الشباب تحت 17 و20 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2013.