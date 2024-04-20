«هيت» و«بيليكانز» آخر المتأهلين إلى «البلاي أوف»



ميامي (أ ف ب)



اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، إثر تأهل ميامي هيت ونيواورليانز بيليكانز.

وتغلب ميامي هيت وصيف الموسم الماضي على شيكاغو بولز في ملحق المنطقة الشرقية بسهولة 112-91، ليضرب موعداً مع بوسطن سلتيكس متصدر هذه المنطقة في مواجهة هي الرابعة بين الفريقين في آخر 5 مواسم.

ولم يتأثر ميامي هيت بغياب نجمه جيمي باتلر الذي يعاني التواء في ركبته تعرض له، خلال مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ويواجه الغياب عن الملاعب لأسابيع عدة.

وكان باتلر «34 عاماً» قاد ميامي الى نهائي دوري «أن بي إيه» مرتين.

وأسهم ثلاثة لاعبين في فوز ميامي، وسجل لاعب الارتكاز تايلر هيرو 24 نقطة، مع 10 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، وأضاف خايمي خاكيز وكيفن لاف 21 و16 نقطة على التوالي.

أما أفضل مسجل في صفوف شيكاغو بولز، فكان ديمار دي روزان مع 22 نقطة.

وضرب ميامي بقوة في الربع الأول، بتسجيله 19 نقطة توالياً، وأنهاه متقدماً بفارق كبير «34-17»، وتكرر السيناريو في الربع الثاني، بتسجيله 14 نقطة توالياً، لينهي الشوط الأول متقدماً 47-37.

وفي المنطقة الغربية حسم نيو اورليانز بيليكانز البطاقة الأخيرة، إثر تغلبه على ساكرامنتو كينجز 105-98، وغاب عن صفوف بيليكانز نجمه زيون وليامسون، لكن براندون أينجرام نجح في سد الثغرة، بتسجيله 24 نقطة مع 6 متابعات، ومثلها تمريرات حاسمة، في المقابل، كان دي أرون فوكس أفضل مسجل في صفوف ساكرامنتو مع 35 نقطة.

تقدم بيليكانز 54-45 في نهاية الشوط الأول، ونجح في توسيع الفارق في إحدى مراحل المباراة إلى 20 نقطة.

وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها بيليكانز إلى «البلاي أوف»، في آخر ست سنوات، علماً أنه خرج من الدور الأول أمام فينيكس صنز في نسخة عام 2022.

وسيواجه بيليكانز أوكلاهوما سيتي ثاندر في الأدوار الإقصائية، علماً أن الأخير غاب عن «البلاي أوف» في المواسم الثلاثة الأخيرة.