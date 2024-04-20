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الرياضة

توقعات «الكلاسيكو».. «الريال» يفوز بـ 45.9%

توقعات «الكلاسيكو».. «الريال» يفوز بـ 45.9%
20 ابريل 2024 11:44

 
معتز الشامي (دبي)

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تتجه الأنظار إلى «كلاسيكو الأرض»، بين ريال مدريد وبرشلونة «الأحد» في ملعب «سنتياجو برنابيو»، وفوز أصحاب الأرض، يعني الاقتراب من التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يتصدر «الريال» بـ78 نقطة، بينما يمتلك «البارسا 70 نقطة.
وتوقع الكمبيوتر العملاق لـ «شبكة أوبتا العالمية» فوز رجال كارلو أنشيلوتي بنسبة 45.9% من أصل 10000 عملية محاكاة قبل المباراة، ومنح «البارسا» الفوز بنسبة 25.1%، وجاءت نسبة توقع التعادل 28%.
ويشهد الموسم الحالي رقماً قياسياً لـ «الريال»، حيث لم يخسر في آخر 25 مباراة بالدوري «19 فوزاً و9 تعادلات»، وآخر خسارة أمام أتلتيكو مدريد 3-1 في سبتمبر الماضي، وهي أطول سلسلة من دون هزيمة منذ موسم 1989-1990، وفي المقابل لم يخسر «البارسا» في آخر 10 مباريات في الدوري «8 انتصارات وتعادلان».
ووجهاً لوجه، فاز برشلونة في 10 من آخر 18 مباراة خارج أرضه أمام ريال مدريد في جميع المسابقات، بينما تعادل مرة، وخسر 7 مرات.
وربما يكون بيلينجهام على أعتاب تسجيل اسمه في «الكلاسيكو»، وربما يصبح ثالث لاعب من الريال يسجل في «الذهاب والإياب» أمام برشلونة في الموسم نفسه بالدوري في القرن الحادي والعشرين، بعد رود فان نيستلروي موسم 2006-2007 وكريستيانو رونالدو موسم 2014-2015.

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