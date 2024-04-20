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الرياضة

«طريفة» تتأهل إلى «أوكس كنتاكي» بـ «هامش النقاط»

«طريفة» تتأهل إلى «أوكس كنتاكي» بـ «هامش النقاط»
20 ابريل 2024 13:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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احتلت نجمة جودلفين «طريفة»، بإشراف براد كوكس المركز الأول، في ترتيب أوكس كنتاكي الكلاسيكي، برصيد 150 نقطة، وأنهت «طريفة» تصدرها بفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني «ويرز ماي رينج»، الفائزة بسباق غزال ستيكس للفئة الثالثة للمالك فال برينكرهوف والمدرب مايكل ماكميلان.
ويمثل هذا الهامش البالغ 25 نقطة أكبر فارق بين أي حصانين ينهيان المركز الأول في قائمة أفضل 14 حصاناً لهذا العام.
وبعد حصوله على أول فوز له في كنتاكي أوكس العام الماضي عبر «بريتي مسشيفاس»، يتطلع جودلفين إلى تكرار ذلك عام 2024، مع المهرة «طريفة» التي استعدت لسباق أوكس كنتاكي لهذا العام بفوز جسور في فير جراوندس أوكس للفئة الثانية.
وعقب فوزها في سباق يناير، وراشيل ألكساندرا ستيكس للفئة في فبراير، وفير جراوندس أوكس للفئة الثانية في 23 مارس، تدخل المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، والمنحدرة من نسل الجيل قبل الأخير للفحل الراحل «بيرنارديني»، إلى سباق أوكس كنتاكي 3 مايو المقبل في تشرشل داونز، بعد فترة من الراحة.
وحجزت «طريفة» موقعها في كنتاكي أوكس، وتأمل المهرة الآن في مضاهاة إنجاز «بريتي مسشيفاس» التي نالت شرف الفوز بالسباق الكلاسيكي، المقام في مضمار شيرشل داونز، بعد أن حلت بالمركز الثاني في فير جراوندس أوكس قبل 12 شهراً.
ومن جهة أخرى، يتوجه «روزاليون» الفائز بالفئة الأولى لمصلحة مالكه الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون، مباشرة إلى بطولة 2000 جينيز الإنجليزي من غير سباق تجريبي.
وكان المالك والمدرب يدرسان ما إذا كانا يخوضان تجربة في طريقهما إلى نيوماركت كلاسيك، حيث يعتبر المهر المنحدر من نسل «بلو بوينت» المرشح الثاني بنسبة 6 إلى 1 خلف «سيتي أوف تروي».
ومع ذلك، قرروا أن الفائز بجائزة جان لوك لاجاردير يتجنب إجراء اختبار على أرض ناعمة ويذهب إلى الجينيز مباشرة.
وقال هانون على موقعه على الإنترنت: «إنه بسبب كمية الأمطار التي لا تصدق التي شهدناها خلال الأشهر الماضية، فإن «روزاليون» لن يكون لديه جولة تحضيرية، ويتوجه مباشرة إلى 2000 جينيز في مايو، وكان «روزاليون» في حالة رائعة على أرضه، لائق وبصحة جيدة، وواثقون من أنه يذهب إلى نيوماركت، وهو مستعد لاغتنام فرصته».

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