فيرستابن «أول المنطلقين» في الصين

شنغهاي (أ ف ب)



سيكون سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات، أول المنطلقين في سباق جائزة الصين الكبرى المقررة على حلبة شنغهاي «الأحد»، بعد أن سجل أسرع وقت في التجارب الرسمية.

وتقدم فيرستابن بفارق 0.322 ثانية عن زميله في فريق رد بول المكسيكي سيرخيو بيريز، بينما جاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز الثالث.

سجل فيرستابن أسرع «لفة» بلغت دقيقة واحدة، و33.660 ثانية، ليتوج يوماً مثالياً، بعد فوزه في وقت سابق بسباق السرعة «السرينت».

وهي المرة السابعة والثلاثون الذي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في مسيرته، والرقم 100 لفريقه ريد بول، منذ الأولى عام 2009 على الحلبة ذاتها عن طريق الألماني سيباستيان فيتل.

وأنهى فيرستابن يوماً مثالياً، بعد أن تغلب في وقت سابق اليوم على بعض المشاكل في سيارته خلال سباق «السبرينت» قبل أن يجتاز خط النهاية في الصدارة، متقدماً على البريطاني لويس هاميلتون بفارق 13 ثانية.

وفاز فيرستابن بثلاثة سباقات من أصل 4 هذا الموسم، في حين كان الفوز من نصيب الإسباني كارلوس ساينس سائق فيراري مرة واحدة.

يذكر أن سباقات «الفورمولا-1» عادت إلى شنغهاي للمرة الأولى منذ 5 سنوات، بعد أن أدى إغلاق حدود الصين أثناء وباء «كوفيد» إلى عدم استضافة هذه الحلبة سباق الجائزة الكبرى منذ أبريل 2019، عندما فاز بالسباق البريطاني لويس هاميلتون في سيارة مرسيدس، وحلّ ثانياً زميله السابق الفنلندي فالتيري بوتاس.