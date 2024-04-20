من يسجل «الهدف 300» لبرشلونة أمام ريال مدريد؟



معتز الشامي (دبي)



يشهد «كلاسيكو الأرض» بين ريال مديد وبرشلونة غداً «الأحد»، على ملعب «البرنابيو»، تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث إنه في حال هز برشلونة الشباك، يكون قد أحرز الهدف رقم 300 أمام «الريال» في تاريخ الدوري الإسباني، وتم تسجيل «الهدف 100» في يناير 1962، عندما أحرز ساندور كوتشيس هدف الفوز 3-1 في «كامب نو»، بينما كان البرازيلي رونالدو صاحب «الهدف 200» في مايو 1997، أيضاً في فوز «البارسا» على أرضه هذه المرة 1-0.

المعروف أن جود بيلينجهام سجل هدفي ريال مدريد رقم 300 و301 في الدوري أمام برشلونة في المباراة السابقة بينهما، وربما يكون بيلينجهام على أعتاب تسجيل أسمه في تاريخ «الكلاسيكو» في حال هز الشباك لأنه يصبح ثالث لاعب من «الملكي» يسجل في مباراتي «الذهاب والإياب»، ضد برشلونة في نفس الموسم بالدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، بعد رود فان نيستلروي موسم 2006-2007، وكريستيانو رونالدو موسم 2014-2015».