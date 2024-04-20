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الرياضة

10 مقاعد أوروبية مُحتملة لـ «الكالشيو» رغم «التتويج النادر»!

10 مقاعد أوروبية مُحتملة لـ «الكالشيو» رغم «التتويج النادر»!
20 ابريل 2024 15:00

 
عمرو عبيد (القاهرة)

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نشرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» تقريراً مطوّلاً، تناولت فيه احتمالية ارتفاع عدد فرق «الكالشيو» المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل، ليصل الرقم ربما إلى 10 مقاعد كاملة في جميع المنافسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى «سيناريو خاص» يضمن لـ «سيري آ» التواجد «القاري» بهذا العدد الكبير، غير المسبوق، رغم أن ممثلي الكرة الإيطالية لم يحققوا إنجازات أوروبية كبيرة فوق منصات التتويج، باستثناء مرات معدودة ونادرة.
ومع تطبيق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بزيادة عدد الفرق المُشاركة إلى 36 نادياً، فإن «الكالشيو» ضمن حتى الآن 5 مقاعد في «الشامبيونزليج» رغم عدم تتويجه باللقب الأكبر في أوروبا منذ 14 عاماً، حيث كان إنتر ميلان آخر فريق إيطالي حصد اللقب في موسم 2009-2010، وهو ما لم ينجح في تكراره خلال النسخة السابقة، بعدما خسر النهائي أمام مانشستر سيتي، وسبقه مواطنه يوفنتوس مرتين، باحتلاله الوصافة في موسمي 2014-2015 و2016-2017.
ورغم سيطرة الفرق الإسبانية والإنجليزية، مع ظهور محدود لبايرن ميونيخ الألماني، إلا أن النظام الجديد الذي وضع «الكالشيو» في قمة التصنيف الأوروبي حالياً، حسب نتائج فرقه مؤخراً، يضمن له 5 مقاعد ضمن الفئة الأولى، متفوقاً على «الليجا» و«البريميرليج».
ومع وصول روما وأتالانتا إلى نصف نهائي «يوروبا ليج» الحالية، فإن «لاجازيتا» تأمل في فوز أحدهما باللقب، ليقترب «الكالشيو» من احتمالية الحصول على 6 مقاعد في دوري الأبطال، بشرط ألا يتواجد الفائز منهما ضمن أصحاب المراكز الـ 5 الأولى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي نهاية الموسم الحالي، الضامنين لمقاعدهم بـ «الشامبيونزليج» طبقاً لتصدّر «سيري آ» التصنيف الأوروبي.
ووضعت الصحيفة الإيطالية الشهيرة شرطاً آخر، قد يرفع عدد المقاعد الإيطالية في البطولات القارية إلى 10، في سابقة نادرة، حيث يجب أن يفوز أحد فريقي روما وأتالانتا بلقب الدوري الأوروبي، وكذلك يُتوّج فيورنتينا بلقب دوري المؤتمر، على أن يتواجد «الثلاثي» خارج المراكز الـ 8 الأولى في «الكالشيو»، ولا يفوز أتالانتا أو فيورنتينا بكأس إيطاليا المحلية هذا الموسم أيضاً، ووقتها يصل عدد ممثلي «سيري آ» في البطولات القارية إلى «الرقم 10».
وسواء تحقق هذا «السيناريو الخيالي» أو لم يحدث على أرض الواقع، فإن الكرة الإيطالية تبدو محظوظة بتطبيق نظام التصنيف الأوروبي الجديد، وتداخل قواعد البطولات القارية، إذ تُمنّي نفسها بعدد كبير من المشاركين، رغم ابتعاد أبطالها عن منصات التتويج في «الشامبيونزليج» منذ سنوات عديدة، بل إن ربع نهائي النُسخة الحالية لم يشهد تواجد أي فريق إيطالي، وكذلك «يوروبا ليج» الذي لم يفز به أي منهم منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، واكتفى روما وإنتر ميلان فقط بوصافة بطولتي 2019-2020 و2022-2023، أمام نفس المنافس، إشبيلية الإسباني، بينما ابتسمت البطولة الحديثة، دوري المؤتمر الأوروبي، لـ «الطليان»، حيث حصد «الذئاب» لقب النُسخة الأولى في 2021-2022، وحلّ «الفيولا» وصيفاً في بطولة العام الماضي.

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