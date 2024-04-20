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الرياضة

برشلونة يطلب أولمو بـ «التقسيط»!

برشلونة يطلب أولمو بـ «التقسيط»!
20 ابريل 2024 15:14

 
لايبزج (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي برشلونة الإسباني، أجروا مفاوضات مع ممثلي داني أولمو، لاعب أكاديمية الفريق السابق ولايبزج الحالي، لاستطلاع رأي اللاعب في العودة للفريق. وتحدث التقرير الذي نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، عن اجتماع إيجابي جرى يوم الأربعاء الماضي بين ديكو، المدير الرياضي للنادي، ووكيلي أولمو، خوانما لوبيز وأندي بارا، ووالد اللاعب.
ويمتد عقد أولمو مع لايبزج حتى 2027، ولكن تقارير ذكرت أنه يتضمن 60 مليون يورو «64 مليون دولار» شرطاً جزائياً.
وربما تكون القيمة المرتفعة للشرط الجزائي أزمة لبرشلونة، الذي يعاني ضائقة مالية، والذي وفقاً للتقرير يأمل في أن يدفع قيمة الصفقة للايبزج على أقساط.
وكان أولمو «25 عاماً» عضواً في أكاديمية برشلونة، ولكنه رحل لفريق دينامو زغرب عندما كان شاباً في عام 2024، بعدها انضم لفريق لايبزج في 2020، وأصبح لاعباً أساسياً في الفريق الألماني، ولكن اللاعب تعرض لإصابات كثيرة، وغاب عن 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.

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