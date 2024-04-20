لاعب الترجي يترشح لرئاسة الاتحاد التونسي



تونس (د ب ا)



قدم زياد التلمساني لاعب الترجي والمنتخب التونسي السابق أوراق ترشحه، لانتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وتضم قائمة التلمساني 12 عضواً من بينهم اللاعبان السابقان للمنتخب التونسي خالد بدرة مدافع الترجي، وفوزي الرويسي مهاجم النادي الأفريقي.

وتدخل القائمة في منافسة مع قائمة المرشح محمد واصف جليل، وقائمة المرشح الآخر جلال تقية.

وتحدد 20 أبريل ليكون آخر موعد لتقديم الترشحات، وتجري الانتخابات 11 مايو المقبل في جلسة عامة استثنائية لخلافة أعضاء مكتب الاتحاد الذي كان يرأسه وديع الجريء منذ العام 2012، ويقبع الجريء في السجن منذ أكتوبر الماضي للتحقيق في شبهات فساد، ويسير شؤون الاتحاد هيئة مؤقتة.