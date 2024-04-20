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الرياضة

فريتز يوقف مفاجآت جارين في ميونيخ

فريتز يوقف مفاجآت جارين في ميونيخ
20 ابريل 2024 19:11

 
ميونيخ (أ ف ب)

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بلغ الأميركي تايلور فريتز المصنف ثالثاً المباراة النهائية من دورة ميونيخ الألمانية للتنس، بفوزه على التشيلي كريستيان جارين 6-3 و6-4.
وكان جارين حقق مفاجأة مدوية بإخراجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف أول في الدورة، والمرشح الأبرز لإحراز اللقب في ربع النهائي.
ونجح فريتز (26 عاماً) في كسر إرسال منافسه مرة في كل مجموعة، ليبلغ ثاني نهائي له هذا العام، بعد تتويجه بطلاً في دورة ديلراي بيتش الأميركية في فبراير الماضي.
ويلتقي فريتز في النهائي مع الفائز من مباراة الألماني يان ليتارد شتروف والدنماركي هولجر رونه حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

التنس
ألمانيا
ميونيخ
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