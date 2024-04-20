تشيلسي يقترب من نهائي «أبطال للسيدات»



لندن (د ب أ)



اقترب تشيلسي الإنجليزي من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعد فوزه المثير على ملعب مضيفه برشلونة الإسباني 1- صفر، في ذهاب المربع الذهبي. وتقمصت إيرين كوثبيرت دور البطولة، وسجلت هدف الفوز في الدقيقة 40، لتقود تشيلسي لإلحاق أول هزيمة ببرشلونة في الموسم الحالي.

وهيمن تشيلسي على المباراة بشكل كامل، وقدم أداءً دفاعياً مذهلاً، ليحرم برشلونة حامل اللقب من تهديد مرماه.

وكادت الأمور أن تتغير لمصلحة برشلونة لولا تراجع الحكمة ستيفاني فرابارت عن احتساب ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وتجمع مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب تشيلسي يوم السبت المقبل.