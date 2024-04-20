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الرياضة

لاس بالماس.. «الدوامة مستمرة»

لاس بالماس.. «الدوامة مستمرة»
20 ابريل 2024 19:24

 
مدريد (أ ف ب) 

 

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تابع لاس بالماس نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة، عندما سقط أمام مضيفه سلتا فيجو 1-4، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان لاس بالماس البادئ بالتسجيل عبر مدافعه خوانما هيررسوج بضربة رأسية، إثر ركلة ركنية، انبرى لها الدولي المغربي منير الحدادي، لكن سلتا فيجو ردّ بهدفين في دقيقتين أواخر الشوط الأول عبر قائده ياجو أسباس بتسديدة من مسافة قريبة (37)، والسويدي ويليوت سويدبرج، إثر تمريرة من أسباس (37).
وتابع أسباس تألقه وصنع الهدف الثالث للمهاجم اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (71)، قبل أن يردّ الأخير الهدية لأسباس عندما مرر له كرة سجل منها هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 76.
وهي الخسارة الخامسة توالياً للاس بالماس والسادسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمّد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تنفّس سلتا فيغو الصعداء بفوزه الأول في مبارياته الثلاث الأخيرة والسابع هذا الموسم، فارتقى إلى المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف أمام رايو فايكانو.

الدوري الإسباني
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لاس بالماس
سيلتا فيجو
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