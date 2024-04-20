الأهلي.. «الخطوة الكبيرة» إلى نهائي «أبطال أفريقيا»

لوبومباشي (أ ف ب)



خطا الأهلي المصري حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم «11 مرة»، خطوة كبيرة نحو الدور النهائي، بتعادله السلبي الثمين أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي في لوبومباشي ضمن ذهاب نصف النهائي.

ويلتقى الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي.

واستهل الأهلي المباراة بهجوم ضاغط، كاد أن يسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثانية من ركلة ركنية، انبرى لها الدولي التونسي علي معلول، وتابعها الفلسطيني وسام أبوعلي بجوار القائم الأيمن، وتمريرة من المغربي رضا سليم داخل المنقطة، وصلت إلى أبوعلي سددها ضعيفة بين يدي الحارس السنغالي أليون بادارا فاتي (3).

وتراجع لاعبو الأهلي إلى وسط ملعبهم مع مرور الوقت، لامتصاص الضغط الهجومي لأصحاب الأرض، وسدد النيجيري أوستن أولادابو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى (6).

وزاد ضغط لاعبي مازيمبي، المتوج بلقب المسابقة 5 مرات، وأنقذ الحارس مصطفى شوبير مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة المدافع الأيسر ماجلوار نتامبوي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء (19)، ورد أحمد عبد القادر بتمريرة إلى سليم في عمق الدفاع سددها مباشرة علت عارضة فاتي (20).

وكاد مازيمبي يفعلها، عندما استغل المالي فيلي تراوريه، خطأ دفاعياً في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء، وتهيأت أمامه منفرداً، وسددها قوية أبعدها شوبير، قبل أن يشتتها الدفاع (45).

وانحصر اللعب في الشوط الثاني في وسط الملعب مع أفضلية الاستحواذ للاعبي مازيمبي، بعدما عانى لاعبو الأهلي من التعب والإجهاد، باستثناء البديل الجنوب افريقي بيرسي الذي شكلت اختراقاته خطورة على دفاع الفريق الكونغولي الديموقراطي.

وكانت اخطر فرص الأهلي في الدقيقة 86 من هجمة منظمة، وبعد تمريرات عدة بين البديلين محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا، راوغ الأخير أحد مدافعي مازيمبي، وسدد كرة ارتدت إلى «البديل» الآخر طاهر محمد طاهر، سددها اصطدمت في جسد الحارس، وخرجت إلى ركنية.

وكاد المهاجم جويل بيا يهز شباك شوبير برأسية، إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن (89).