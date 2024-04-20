«الإعصار» و«الصقور» يتعادلان في «لقاء القاع»!



رضا سليم (دبي)



تعادل حتا والإمارات بهدف لكل منهما في «لقاء القاع»، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى «النقطة 6» في المركز الأخير، فيما ظل «الصقور» في المركز قبل الأخير وله «10 نقاط»، أحرز أنيس كريمي هدف حتا في الدقيقة 40، فيما سجل ضياء سبع هدف الإمارات في الدقيقة 84.

شهد الشوط الأول طرد أحمد عيسى لاعب الإمارات في الدقيقة 38، بعد ما عرقل جابريل سوزا، ومنعه من الانفراد بالمرمى، وبعدها بدقيقتين، سجل أنيس كريمي هدفاً، وهو ثاني أهدافه مع الفريق بالدوري خلال 12 مباراة، والأول من ضربة حرة مباشرة لحتا في تاريخ مشاركاته في «دوري المحترفين».

ولم يقدم «الرسام» إنييستا ورفاقه المستوى المطلوب في الشوط الأول، وإن تحسنت الصورة مع بداية الشوط الثاني، وأهدر ألكاسير فرصا عدة أمام مرمى الحارس سالم خيري الذي قدم مباراة كبيرة بالتصدي لعدد من الكرات الخطرة، وأهدر عبدالله كاظم أخطر فرصة لتسجيل الهدف الثاني، وجاءت الدقيقة 84 التي أعادت النتيجة إلى «نقطة التعادل»، بالهدف الذي سجله ضياء سبع، وهو الهدف الثاني له مع الفريق هذا الموسم، واندفع حتا للهجوم، وأهدر لاعبوه فرصاً عدة أمام مرمى الحارس سهيل عبدالله، إلا أن المواجهة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.