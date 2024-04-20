لايبزج يعزّز «الرابع» في «البوندسليجا»



ميونيخ (أ ف ب)



حقق لايبزج «الرابع» فوزاً مهماً على مضيفه هايدنهايم 2-1، في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، موسّعاً الفارق مؤقتاً مع ملاحقه بوروسيا دورتموند الذي يواجه مهمة صعبة أمام باير ليفركوزن البطل «الأحد».

ويدين لايبزج بفوزه المتأخّر للبلجيكي لويس أوبيندا الذي سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 85، بعد الأوّل من السلوفيني بنجامين شيشكو (42)، فيما سجّل النمساوي نيكولا دوفيدان (69) هدف هايدنهايم الوحيد.

ولن تكون مهمّة دورتموند سهلة أمام ليفركوزن الذي حسم اللقب الأوّل في تاريخه من المرحلة الماضية ولم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم (25 فوزاً و4 تعادلات)، كما وصل إلى 44 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات.

وتتجه أندية «البوندسليجا» نحو الحصول على مقعدٍ خامسٍ في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في ظل النتائج الإيجابية التي تُحققها في المنافسة مع أندية إنجلترا التي لم يبقَ منها في المسابقات الأوروبية سوى أستون فيلا ضمن مسابقة «كونفرنس ليج».

ورفع لايبزج رصيده إلى 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند، فيما تجمّد رصيد هايدنهايم عند 34 في المركز العاشر.

وعاد هوفنهايم إلى سكة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 4-3، محققاً انتصاره الحادي عشر هذا الموسم.

وسجّل الهولندي فاوت فيخهورست (36) وجريتشا بروميل (58) والتركي أوزان كاباك (66) وأنتون شتاش (90) أهداف هوفنهايم، وروبن هاك «هاتريك» (39 و78 و89) لمونشنجلادباخ.

وكان هوفنهايم خسر أمام ماينز 1-4 في المرحلة الماضية، بعد فوزه على أوجسبورج 3-1 قبلها.

وصعد الفائز إلى المركز الثامن بـ39 نقطة، فيما تجمّد رصيد مونشنجلادباخ عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً بعد تلقّيه الخسارة الثانية توالياً.

بدوره، حقق دارمشتات فوزه الأوّل منذ 22 مباراة (تحديداً منذ أكتوبر 2023) على كولن بهدفين نظيفين.

ويدين دارمشتات بفوزه لمدافعه النمساوي كريستوف كلارير الذي سجّل هدفه الثاني في البطولة هذا الموسم (57) والسويدي أوسكار فيلهيلمسون الذي أكّد الانتصار (90).

وعلى الرغم من فوزه، تبقى آمال دارمشتات ضئيلة في البقاء، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في ذيل الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بوخوم الخامس عشر الآمن، والذي خسر أمام مضيفه فولفسبورج بهدفٍ دون رد سجّله الدنماركي جوناس ويند (43).

وعزّز فولفسبورج حظوظه بالبقاء بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر.