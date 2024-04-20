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الرياضة

ريباكينا تقطع سلسلة شفيونتيك

ريباكينا تقطع سلسلة شفيونتيك
20 ابريل 2024 20:56

 
شتوتجارت (أ ف ب)

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أوقفت الكازخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة سلسلة انتصارات البولندية إيجا شفيونتيك الأولى وحاملة اللقب، عندما تغلبت عليها 6-3، 4-6، 6-3،، وبلغت المباراة النهائية لدورة شتوتجارت الألمانية للتنس.
ومنعت ريباكينا «24 عاماً» منافستها من فوزها الحادي عشر توالياً، والوصول إلى النهائي، للتتويج باللقب للمرة الثالثة توالياً، في فوزها الرابع عليها ضمن المواجهات الست بينهما.
وبلغت الكازاخستانية النهائي الخامس لها هذا العام، وهي التي فازت بلقب دورتي بريزبين الأسترالية وأبوظبي.
وقالت ريباكينا «كالعادة كانت مباراة صعبة»، وأضافت «إرسالي ساعدني جداً في لحظات مهمّة، كنت أقاتل على الكرة، كانت مباراة متقاربة للغاية، أنا سعيدة جداً، لأنني تمكنت من الفوز، وقدّمت مباراة جيّدة».
وكسرت الكازاخستانية إرسال منافستها مرتين، وخسرته مرة في المجموعة الأولى، وفي الثانية تنافستا بقوة، حتّى خسرت ريباكينا إرسالها في الشوط العاشر، قبل أن تعود وتحسم المجموعة الثالثة بكسرها إرسال شفيونتيك مرتين.
وتلعب ريباكينا مع الفائزة من مواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك وماركيتا فوندروسوفا.

التنس
ألمانيا
شتوتجارت
ريباكينا
إيجا شفيونتيك
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