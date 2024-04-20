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الرياضة

الظفرة يعود إلى «سكة الانتصارات» في «دوري الأولى»

الظفرة يعود إلى «سكة الانتصارات» في «دوري الأولى»
20 ابريل 2024 20:58

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

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عاد الظفرة إلى «سكة الانتصارات» في «دوري الدرجة الأولى»، بفوزه على ضيفه سيتي 4-2، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في انطلاق «الجولة 28»، وشهدت فوز التعاون أمام جلف يونايتد 2-1، وتعادل مسافي ومصفوت من دون أهداف.
ورفع الظفرة الذي استعاد ذاكرة الانتصارات، رصيده إلى «40 نقطة» في المركز السادس، مقابل بقاء سيتي «8 نقاط» في المركز قبل الأخير.
وتستكمل «الجولة 28» التي يغيب عنها العروبة المتصدر بـ 64 نقطة، الأحد، حيث يلتقي دبا الحصن «الوصيف» وله 54 نقطة، بضيفه الفجيرة «الرابع» برصيد 42 نقطة، ويحل دبا «الثالث» برصيد 49 نقطة ضيفاً على الحمرية «الثاني عشر» وله 27 نقطة، فيما يستقبل الجزيرة الحمراء ضيفه الذيد، ويواجه جلف أف سي يونايتد على استاد مدينة دبي الرياضية. 

دوري الدرجة الأولى
الظفرة
التعاون
مسافي
مصفوت
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