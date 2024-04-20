«دوري 21» يعاود نشاطه بـ «الجولة 20»



معتصم عبدالله (دبي)

يعاود «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» استئناف مشواره من «الجولة 20» التي تنطلق يوم الأحد بمباراتي الإمارات وحتا، عجمان والوحدة، وتتواصل الاثنين بمباريات النصر والبطائح، بني ياس وخورفكان، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، الجزيرة والشارقة، فيما جرى تأجيل مباراة الوصل والعين حتى 21 مايو المقبل بالتزامن مع مباراة الفريقين في «دوري المحترفين».

ولُعبت مباراة واحدة في «الجولة 19» جمعت شباب الأهلي والنصر 4-2، فيما تأجلت بقية مباريات الجولة بناءً على توصية الجهات المختصة بسبب ظروف الطقس، علاوة على تأجيل مباراة العين والإمارات حتى 13 مايو.

وتبرز في مواجهات «الجولة 20» مباراة اتحاد كلباء وضيفه شباب الأهلي الاثنين، حيث ينشد «النمور» الوصيف الحالي للترتيب برصيد 38 نقطة الصعود إلى صدارة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» على حساب العين الغائب والمتصدر بـ 41 نقطة، حينما يستقبل ضيفه «الفرسان» السادس برصيد 29 نقطة.