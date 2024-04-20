برنتفورد وبيرنلي يعزفان «اللحن الكبير»!



لندن (أ ف ب)



حقق كل من برنتفورد وبيرنلي فوزاً كبيراً خارج قواعده، الأول على مضيفه لوتون تاون 5-1، والثاني على مضيفه شيفيلد يونايتد 4-1 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، حسم برنتفورد النتيجة في الشوط الأول بثنائية الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا في الدقيقتين 24 و45، وأضاف الجامايكي إيثان بينوك الثالث (62) وكين لويس-بوتر الرابع (64)، قبل أن يختم الألماني كيفين شايدي المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86، فيما سجل لوك بيري هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وصعد برنتفورد إلى المركز الرابع عشر مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطتين أمام كريستال بالاس الذي لعب مباراتين أقل ويلتقي جاره وستهام يونايتد الأحد.

وفي الثانية، حسم بيرنلي الشوط الأول في مصلحته بهدفي الدنماركي ياكوب برون لارسن (38) والفرنسي لورنز سينيون (40)، وقلَّص شيفيلد يونايتد الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الهولندي جوستافو هامر (52)، لكن بيرنلي أضاف هدفين بواسطة الجنوب إفريقي لايل فوستر (58) والأيسلندي يوهان بيرج جودموندسون (71).

وهو الفوز الخامس لبيرنلي هذا الموسم، وعزز موقعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 23 نقطة مقابل 16 نقطة لشيفيلد يونايتد الأخير.