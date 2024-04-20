الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برنتفورد وبيرنلي يعزفان «اللحن الكبير»!

برنتفورد وبيرنلي يعزفان «اللحن الكبير»!
20 ابريل 2024 21:16

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
أرتيتا ينتقد «روزنامة» إنجلترا!
أودوجي يُعرض توتنهام لـ«صدمة قوية»


حقق كل من برنتفورد وبيرنلي فوزاً كبيراً خارج قواعده، الأول على مضيفه لوتون تاون 5-1، والثاني على مضيفه شيفيلد يونايتد 4-1 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
في المباراة الأولى، حسم برنتفورد النتيجة في الشوط الأول بثنائية الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا في الدقيقتين 24 و45، وأضاف الجامايكي إيثان بينوك الثالث (62) وكين لويس-بوتر الرابع (64)، قبل أن يختم الألماني كيفين شايدي المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86، فيما سجل لوك بيري هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وصعد برنتفورد إلى المركز الرابع عشر مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطتين أمام كريستال بالاس الذي لعب مباراتين أقل ويلتقي جاره وستهام يونايتد الأحد.
وفي الثانية، حسم بيرنلي الشوط الأول في مصلحته بهدفي الدنماركي ياكوب برون لارسن (38) والفرنسي لورنز سينيون (40)، وقلَّص شيفيلد يونايتد الفارق مطلع الشوط الثاني عبر الهولندي جوستافو هامر (52)، لكن بيرنلي أضاف هدفين بواسطة الجنوب إفريقي لايل فوستر (58) والأيسلندي يوهان بيرج جودموندسون (71).
وهو الفوز الخامس لبيرنلي هذا الموسم، وعزز موقعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 23 نقطة مقابل 16 نقطة لشيفيلد يونايتد الأخير.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
برنتفورد
بيرنلي
شيفيلد يونايتد
لوتون تاون
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. تخصيص رقم على «واتساب» لتلقي طلبات الدعم من المواطنين المتضررين من الأحوال الجوية
اليوم 17:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©