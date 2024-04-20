موجوروسا: حان الوداع!



مدريد (أ ف ب)



أعلنت الإسبانية جاربيني موجوروسا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً «2017»، والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى «رولان جاروس في 2016 وويمبلدون في العام التالي»، أنها وضعت حدًّا لمسيرتها الاحترافية، بعد أكثر من عام على ابتعادها عن الملاعب.

وقالت اللاعبة البالغة 30 عاماً في مؤتمر صحفي «حان الوقت لقول وداعاً، لقد كانت مسيرة احترافية طويلة وجميلة، لكني أشعر بأن الوقت قد حان للاعتزال».

وأضافت موجوروسا التي تعود آخر مشاركة لها في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات إلى نهاية يناير 2023 «إنه قرار فكرت فيه شيئاً فشيئاً»، مشيرة إلى أن «الأشهر الأخيرة كانت حاسمة».

وتابعت «بعد توقّفي عن اللعب، عدت إلى المنزل، واستفدت بالكامل من الراحة، شعرت بتحسن مع مرور كل يوم، ولم أفتقد الانضباط وقيود الحياة التي تركتها ورائي».

وأصدرت موجوروسا المولودة في كاراكس من أب إسباني وأم فنزويلية، والتي كان آخر تتويج لها في بطولة الماسترز الختامية «دبليو تي إيه» في نهاية عام 2021، اعتزالها قبل حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية، المقرر الاثنين في مدريد، من طرف المؤسسة التي ستلعب فيها في المستقبل دور سفيرة.

وعلقت البطلة الأمريكية السابقة مارتينا نافراتيلوفا، في بيان صحفي صادر عن مؤسسة لوريوس التي هي عضو فيها، على اعتزال موجوروسا قائلة «يمكن لجاربيني أن تحتفل بمسيرة تحلم بها فقط معظم اللاعبات».

وقالت مواطنتها باولا بادوسا على حسابها على «إكس»: «لقد كنتِ نموذجاً يحتذى به منذ أن كنت صغيرة، شكراً لك جاربي على تقديم الكثير للتنس الإسباني».

وفازت موجوروسا خلال السنوات العشر التي قضتها على أعلى مستوى، والتي أشرفت على تدريبها خلالها مواطنتها البطلة السابقة كونشيتا مارتينيز، بعشرة ألقاب.

ويعود آخر ظهور لها قبل ابتعادها عن الملاعب إلى يناير 2023، في دورة ليون الفرنسية «250 نقطة»، حيث خرجت من الدور الأول.

وسبق لها أن واجهت موسماً صعباً في 2022، حيث أنهت العام في المركز 55 للمرة الأولى منذ 2012، وفي البطولات الأربع الكبرى، بالإضافة إلى لقبيها في رولان جاروس وويمبلدون، وصلت الإسبانية إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع عام 2020.