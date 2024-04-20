رود وتسيتسيباس.. «النهائي الثأري»



برشلونة (أ ف ب)



ضرب النرويجي كاسبر رود المصنّف سادساً عالمياً موعداً ثأرياً في المباراة النهائية لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في التنس (500 نقطة) بمواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، عقب فوز الأول على الأرجنتيني توماس إتشيفيري 7-6 و6-4، والثاني على الصربي دوشان لايوفيتش 5-7، 6-4 و6-2 في نصف النهائي.

وكان رود خسر أمام اليوناني في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة الأحد الماضي.

في المباراة الأولى، واصل رود (25 عاماً) الذي وصل إلى نهائي إحدى بطولات جراند سلام ثلاث مرات (رولان جاروس 2022 و2023 والولايات المتحدة المفتوحة 2023)، مستواه الجيّد بوصوله إلى النهائي الرابع له هذا العام (خسر في دورتي كابو سان لوكاس وأكابولكو المكسيكيتين ومونتي كارلو)، وذلك قبل أسابيع قليلة من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، حيث سيكون بين المرشحين للفوز باللقب.

ولم يخسر رود أية مباراة على الأراضي الكاتالونية هذا الأسبوع.

قال النرويجي لقناة «تيليديبورتي» الإسبانية: «إنها (دورة) رائعة، أسبوعان جيدان للغاية، نهائيان توالياً، وسيكون الأمر مميزاً غداً، سألعب للقب الأكبر في مسيرتي» في إشارة إلى خسارته نهائي مونتي كارلو أمام تسيتسيباس.

وأضاف «المباراة كانت صعبة، ربما أفضل مباراة لي هنا في برشلونة، منافس صعب للغاية، توماس يلعب كرة مضرب رائعة».

وتابع «كنت محظوظاً قليلاً في المجموعة الأولى، ولكن هذا ما تحتاجه أحياناً، بعض الحظ».

وواجه النرويجي بعض الصعوبة في مواجهة إتشيفيري العنيد الذي دفعه إلى شوطٍ فاصلٍ في المجموعة الأولى التي حسمها رود، في حين كانت الثانية أسهل حيث كسر رود إرسال منافسه مرتين.

وفي الثانية، قلب تسيتسيباس الطاولة على لايوفيتش بعدما خسر المجموعة الأولى التي كُسِر خلالها إرساله مرة واحدة، قبل أن يردّ في الثانية ويكسر إرسال منافسه، ويُكمل طريقه نحو الفوز بالثالثة بكسر إرسال الصربي مرتين.

وقال تسيتسيباس «لم تكن (المباراة) سهلة أبداً، لقد قاتل بشكلٍ جيّد».

وأضاف «كلّما تقدّم الوقت في المباراة، تساءلت عن سبب عدم فوزي في المباريات التي كان ينبغي عليّ الفوز فيها، عصبت وحاولت تغيير مسار المباراة».

وتابع «أعتقد أني قدّمت كرة مضرب مختلفة ونسخة أفضل من نفسي في المجموعتين الثانية والثالثة».