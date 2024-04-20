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الرياضة

«السيتي» إلى نهائي كأس إنجلترا

«السيتي» إلى نهائي كأس إنجلترا
20 ابريل 2024 22:35

 
لندن (رويترز)

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سجل برناردو سيلفا هدفاً قبل النهاية، قاد به مانشستر سيتي إلى فوز صعب 1-صفر على تشيلسي، على ملعب ويمبلي في الدور نصف النهائي، من كأس إنجلترا لكرة القدم، ليقف «السيتي» على بُعد خطوة واحدة من الحفاظ على اللقب، إذ يلتقي في النهائي مع الفائز في مباراة كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد غداً «الأحد».
جاء الحسم عن طريق برناردو سيلفا، وسجل هدف الفوز لـ «السيتي» في الدقيقة 84، بدا تشيلسي المباراة منتشياً بالفوز الكبير 6-صفر الذي حققه على إيفرتون يوم الاثنين الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما بدا مانشستر سيتي متأثراً بالمباراة المرهقة التي انتهت بخسارته أمام ريال مدريد 4-3 بركلات الترجيح، بعد وقت إضافي في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

كأس إنجلترا
مانشستر سيتي
تشيلسي
مانشستر يونايتد
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