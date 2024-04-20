«المراكز القريبة» تُشعل المنافسة في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يشهد «دوري أدنوك للمحترفين»، إقامة 4 مباريات، اليوم، ضمن «الجولة 20»، تتقارب فيها مراكز الفرق المتنافسة، في مواجهات خورفكان «الحادي عشر» برصيد 17 نقطة، أمام ضيفه بني ياس «العاشر»، وله 19 نقطة، فيما يستقبل البطائح «السابع»، وله 25 نقطة، النصر «الخامس» برصيد 31 نقطة، ويواجه الشارقة «السادس» بـ 29 نقطة ضيفه الجزيرة «الثامن»، وله 22 نقطة، وفي المباراة الرابعة ينشد شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 37 نقطة، العودة السريعة إلى «سكة الانتصارات» أمام ضيفه اتحاد كلباء «التاسع»، وله 20 نقطة.

وتأجلت ضمن الجولة ذاتها، قمة الوصل «المتصدر» برصيد 51 نقطة، أمام مضيفه العين إلى 20 مايو المقبل، عطفاً على المشاركة القارية لـ «الزعيم» في «دوري أبطال آسيا»، حيث يتأهب للقاء مضيفه الهلال السعودي يوم الثلاثاء المقبل بالرياض، ضمن إياب نصف النهائي، بعد فوز «البنفسج» ذهاباً 4-2، على استاد هزاع بن زايد.

وتصطدم في المباراة الأولى، على استاد صقر بن محمد القاسمي، رغبة خورفكان في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة، في الجولات الأربع الأخيرة، منذ آخر انتصار أمام حتا 2-0 في «الجولة 14»، بطموحات ضيفه بني ياس في تجاوز «عثرة» الخسارة الأخيرة أمام الوحدة في «الديربي»، ضمن «الجولة 18».

ويتفوق «السماوي» في المواجهات المباشرة أمام «النسور» في «دوري المحترفين»، برصيد 5 انتصارات، آخرها بنتيجة 1-0 في الدور الأول للموسم الحالي 2023 - 2024، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في مثلها من أصل 7 مباريات، قبل مواجهة الليلة في خورفكان.

ويحتضن استاد خالد بن محمد بالشارقة، مباراة مرتقبة بين الفريقين الأكثر تطوراً في الجولات الأخيرة، البطائح المتفوق في آخر مباراتين أمام الجزيرة 3-2، وخورفكان 3-0، أمام ضيفه النصر الصاعد حديثاً إلى المركز الخامس، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 6 مباريات بالفوز 5 مرات، والتعادل في مباراة، وهي ثاني أطول سلسلة عدم خسارة.

وتتركز الأنظار في مباراة الليلة على «الحوار الخاص» للكرواتي جوران توميتش مدرب «الراقي» أمام فريقه السابق «العميد»، وقاد توميتش «الأزرق» في 24 مباراة، خلال الموسم الماضي 2022 - 2023 في كل المسابقات، قبل أن يتولى مهمة تدريب «الراقي» خلفاً للروماني رادوي.

ويأمل شباب الأهلي تجاوز خسارة «الديربي» أمام مضيفه النصر 2-3، في الجولة الماضية، والتي تعد الأولى للفريق عام 2024، والتمسك بوصافته الحالية للترتيب، حينما يستقبل ضيفه اتحاد كلباء العائد بالنقاط الثلاث، من فوزه على الوحدة 1-0، ضمن الجولة ذاتها، ويتسلح «الفرسان» في المواجهة أمام «النمور» بأفضلية في كل المواجهات الـ 17 التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين» بالفوز في 11 مباراة، والتعادل 6 مرات.

وتتشابه ظروف الشارقة وضيفه الجزيرة، قبل مواجهة الفريقين الليلة، على ملعب الأول في «الإمارة الباسمة»، بعدما فشل «الملك» في حصد الفوز، في آخر 4 مباريات على التوالي بالدوري، في الوقت الذي امتدت فيه سلسلة عدم الفوز لـ «فخر أبوظبي» إلى 6 مباريات على التوالي، وآخرها التعادل في المباراة المؤجلة من «الجولة 13» أمام العين 2-2.

وتنتظر جماهير «فخر أبوظبي» في مباراة الليلة عودة محتملة للهداف التاريخي للفريق علي مبخوت إلى قائمة الفريق، بعد عودته للمشاركة في التدريبات الأخيرة، تحت قيادة المدرب الفرنسي جريجوري دوفرينيس، وتميل كفة التفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين» إلى الجزيرة بشكل كبير، بالفوز في 16 مباراة، مقابل 4 فقط للشارقة، والتعادل في 7 مباريات، آخرها بنتيجة 1-1 في الدور الأول للموسم الحالي.

أفضلية «الراقي»

حافظ البطائح على أفضلية عدم الخسارة في ثلاث مواجهات أمام النصر في «دوري المحترفين» بالفوز في مباراتين، آخرهما بنتيجة 2-0 في الدور الأول للموسم الحالي، مقابل التعادل في مباراة، وسجل «الراقي» 6 أهداف في مرمى «العميد» مقابل هدفين هزا شباكه.

«السماوي 13»

غابت نتيجة التعادل عن آخر 13 مباراة على التوالي، خاضها بني ياس في الدوري، منذ تعادله السلبي أمام الإمارات في الجولة الرابعة، ويعد «السماوي» أقل فرق الدوري تحقيقاً للتعادل، وحدث ذلك في مباراة، مقابل مباراتين لمضيفه خورفكان.

«دبور» قوة «الفرسان»

فرض مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي أفضليته في المباريات الأخيرة لفريقه في الدوري، بتسجيله 7 من آخر 11 هدفاً لفريقه في الدوري.

«السبع العجاف» تهدد الجزيرة

يقف الجزيرة على أعتاب رقم سلبي في مشواره في «دوري المحترفين»، قبل مواجهة مضيفه الشارقة الليلة، بعدما فشل في الفوز خلال 6 مباريات على التوالي، علماً بأن «فخر أبوظبي» لم يسبق له الفشل في حصد الفوز في 7 مباريات على التوالي بالدوري.