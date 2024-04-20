«مزاد الهجن» يحصد 6 ملايين درهم في «النسخة الـ46»

الوثبة (الاتحاد)

شهدت «النسخة الـ46» من مزاد الهجن الذي تنظمه المجموعة العلمية المتقدمة، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان «ختامي الوثبة»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حصد 6 ملايين درهم، بعد تنافس كبير من ملاك الهجن، على شراء 74 من الحشوان «30 بكرة و44 قعوداً»، التي عرضتها المجموعة للبيع يومي الخميس والجمعة الماضيين، بمنصة المزادات بالوثبة، في مشهد متميز يصاحب المهرجان في كل عام، ويشكل ملتقى للتنافس الشريف على الفوز بشراء أفضل الهجن الأصيلة.

وتقدم خليفة عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة، بالشكر إلى القيادة الرشيدة، وقال: «بفضل دعم واهتمام قيادتنا المتواصل، أصبحت الرياضة التراثية تحتل القمة بين جميع الرياضات، وتشهد إقبالاً كبيراً في جميع السباقات والمهرجانات، وبشكل خاص في «ختامي الوثبة»، وهو الحدث الأغلى والأضخم، ونتوجه بالشكر إلى اتحاد سباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على دعمهم الدائم للمجموعة العلمية المتقدمة، خلال فعاليات المهرجان، وإتاحة الفرصة لتنظيم المزاد في كل عام.

وأضاف: المزاد فكرة رائدة، ويشكل واحداً من الفعاليات المصاحبة الرئيسية، خلال مهرجان «ختامي الوثبة»، وقطعنا شوطاً كبيراً في تنظيم المزادات، وفخورون بهذا الجهد الاحترافي، وفي هذا العام جاء المزاد متفرداً مثل العادة، وشهد إقبالاً كبيراً من الملاك، الذين تنافسوا على شراء الحشوان التي تنتجها المجموعة العلمية المتقدمة عن طريق زرع الأجنة، من سلالات أصيلة متميزة، والمزاد فرصة جيدة للملاك لينتقوا من هذه السلالات، وتم شراء كل المعروض من الحشوان، بحصيلة بلغت 6 ملايين درهم، وهذا رقم جيد، يعكس النجاح الكبير الذي حققه المزاد، والأسعار كانت في متناول الجميع، حيث بلغ أعلى سعر تمت المزايدة عليه خلال يومي المزاد 450 ألف درهم، وأقل سعر 25 ألفاً، ونهنئ جميع المشترين، ونتمنى لهم التوفيق في السباقات المختلفة، وبشكل خاص مع المطايا المنتجة من المجموعة العلمية المتقدمة، وأن يكون حليفهم «الناموس» على الدوام في جميع السباقات، وبالذات في «ختامي الوثبة» كل عام.