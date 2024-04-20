روكي يهدي «النقطة 20» إلى «البرتقالي»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حوّل عجمان تأخره بهدف أمام الوحدة إلى فوز بهدفين، في اللقاء الذي أُقيم على استاد آل نهيان، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، افتتح عمر خربين التسجيل للوحدة في الدقيقة السادسة، فيما أحرز هدفي عجمان «البديل» روكي مارسيانو في الدقيقتين 49 و73، ليصل «البرتقالي» إلى «20 نقطة»، متقدماً إلى المركز العاشر، فيما توقف رصيد «العنابي» عند «34 نقطة» في المركز الرابع.رغم نهاية الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف، إلا أن عجمان عاد في الشوط الثاني، مستغلاً النقص العددي في صفوف «العنابي»، بعد طرد روبن في الدقيقة 27.

وسيطر «البرتقالي» على مجريات «النصف الثاني» من اللقاء، في ظل تراجع لاعبي الوحدة للدفاع، ونجح روكي في تسجيل «ثنائية»، وزادت صعوبة المباراة على «أصحاب السعادة»، بعد طرد آلان في الدقيقة 73، للاعتراض على قرارات الحكم سلطان عبد الرزاق، ليستكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين.

ورغم مشاركة إسماعيل مطر، إلا أن محاولات «العنابي» لإدراك التعادل باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز عجمان.