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الرياضة

نابولي.. «الجراح عميقة»!

نابولي.. «الجراح عميقة»!
20 ابريل 2024 23:40

 


روما (أ ف ب)

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واصل نابولي حامل اللقب نزيف النقاط بسقوطه المفاجئ أمام مضيفه إمبولي المتواضع 0-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل ألبرتو تشيري في الدقيقة الرابعة، إثر تمريرة من الغاني إيمانويل جاياسي.
وفرَّط نابولي في فرصة ذهبية للحاق بلاتسيو إلى المركز السادس، وتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة دوري الأبطال الموسم المقبل، بعدما ضمنت إيطاليا مقعداً خامساً في المسابقة القارية العريقة.
وهي المباراة الثانية توالياً التي يفشل فيها نابولي في تحقيق الفوز، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فروزينوني الثامن عشر 2-2 في المرحلة الماضية، والخسارة الثانية في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزاً واحداً فقط.
وتجمّد رصيد نابولي عند 49 نقطة في المركز الثامن، بفارق ست نقاط خلف روما الخامس (31 مباراة) الذي يلعب مع بولونيا الرابع الاثنين في ختام المرحلة، وثلاث نقاط خلف لاتسيو الفائز على جنوى 1-0 في افتتاحها، ونقطتين خلف أتالانتا (31 مباراة) الذي يحلّ ضيفاً على مونتسا الأحد.
في المقابل، تخلّص إمبولي مؤقتاً من المركز السابع عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة.

الدوري الإيطالي
نابولي
إمبولي
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