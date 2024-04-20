كين يصل إلى «المعدل الأفضل»!



ميونيخ (أ ف ب)



انفرد بايرن ميونيخ بالمركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم، مؤقتاً بفوزه الساحق على مضيفه أونيون برلين 5-1، في المرحلة الثلاثين.

سجّل ليون جوريتسكا (29) والإنجليزي هاري كين (45) وتوماس مولر (53 و68) والفرنسي ماتيَس تيل (62) أهداف النادي البافاري، والبلجيكي يوربي فيرتسن (90) هدفاً شرفياً لفريق العاصمة.

ورفع بايرن ميونيخ المنتشي ببلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي، رصيده إلى 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شتوتجارت الذي يلعب مع فيردر بريمن الأحد، فيما تجمّد رصيد برلين عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح جوريتسكا التسجيل بتسديدة رائعة، بعدما استلم تمريرةً بينيةً من تيل (29).

وقبل نهاية الشوط أضاف كين الهدف الثاني بطريقة أروع من ركلة حرة مباشرة وضع فيها الكرة إلى يسار الحارس الدنماركي فيديريك رونّو (45).

وبات كين مساهماً بتسجيل 50 هدفاً هذا الموسم، ضمن جميع المسابقات، معادلاً أفضل سجلٍّ في مسيرته حققه مع توتنهام في موسم 2020-2021، كما بات اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مشاركةً مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، وفقاً لـ «أوبتا» للإحصاءات.

واقترب كين من معادلة رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35) مهاجم بايرن السابق كثاني أفضل هدّاف للفريق ضمن الدوري في موسمٍ واحد، بوصوله إلى الهدف رقم 33، خلف جيرد مولر (38 في موسم 1969-1970 و40 في موسم 1971-1972 و36 في 1972-1973).

وسجّل مولر الهدف الثالث في مباراته الـ470 ضمن الدوري بتسديدة «على الطاير» مستثمراً عرضيةً من الكاميروني إريك تشوبو موتينج (53).

وتابع تيل مهرجان الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من كين (62).

وسجّل مولر ثنائيته والخامس لفريقه برأسية متقنة إثر تمريرة من جوريتسكا (66).

حاول أصحاب الأرض تسجيل هدفٍ شرفيّ عبر فيرتسن، لكن تسديدته علت المرمى (75)، قبل أن يفعلها بطريقةٍ أفضل بعدها بربع ساعة (90).