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الرياضة

«برودسايدينج» يهدي جودلفين لقب شامبين ستيكس الأسترالي

«برودسايدينج» يهدي جودلفين لقب شامبين ستيكس الأسترالي
21 ابريل 2024 01:45

محمد حسن (دبي)

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انتزع نجم جودلفين الجواد «برودسايدينج» لقب سباق شامبين ستيكس للفئة الأولى الذي أقيم بمضمار راندويك الأسترالي في أول مشاركته بالسباقات المصنفة.
وأكد جواد السنتين الذي ينحدر من الفحل «تو دارن هوت» بقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف جيمس كمينجز، مقدرته كنجم واعد للفريق الأزرق بعد أن أظهر اندفاعاً قوياً من الخلف، حيث نجح في تخطي المرشح القوي «لاينباكر» مسجلاً الفوز بفارق 0.75 طول، بينما حل «فيرليس» بالمركز الثالث.
وأكد المدرب كمينجز أهمية فوز «برودسايدينج»، وقال: «هذا أمر مهم بالنسبة لنا، وهو أول مهر في عمر السنتين يحرز فوزاً بالفئة الأولى في الموسم الحالي، وأتوقع أن يكون لديه مستقبل كبير فهو ابن الفرس«سبيد واي» ابنة «ستريت كراي»والفحل «تو دارن هوت» الذي كان منافساً مميزاً عندما كان في عمر السنتين حيث فاز بفارق 7 أطوال في سباقه الأول، كما أشاد الفارس ماكدونالد الفائز للمرة الـ13 بالفئة الأولى هذا الموسم بالأداء القوي للمهر.
وبهذا الفوز الرائع يرفع «برودسايدنج» رصيده إلى فوزين من خمس مشاركات فقط محققاً مكاسب مالية بلغت 739.675 دولاراً أسترالياً، ويبدو أنه سيكون مرشحاً مثالياً للمنافسة في كولفيلد جينيز للفئة الأولى في الربيع.

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