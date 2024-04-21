جيرونا.. «عودة النغمة»

مدريد (أ ف ب)



استعاد جيرونا نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه قادش 4-1، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض جيرونا أفضليته منذ بداية المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين لمدافعه إريك جارسيا (9)، ولاعب وسطه إيفان مارتين (22).

وعزّز المهاجم الدولي الأوكراني أرتيم دوفبيك تقدم الفريق الكاتالوني في الدقيقة 71، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام لاعب وسط ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام ومهاجم أوساسونا الدولي الكرواتي أنتي بوديمير.

وقلَّص لاعب الوسط الأرجنتيني جونسالو إسكالانتي الفارق في الدقيقة 81، لكن فرحته لم تدم سوى دقيقة واحدة، حيث أعاده بورتو إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض.

وعوَّض جيرونا خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1-3 في المرحلة الماضية، محققاً فوزه الـ21 هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 68 نقطة، مشدداً الخناف بفارق نقطتين خلف جاره برشلونة الذي يتنظره «كلاسيكو ساخن» اليوم «الأحد».

في المقابل، مُنيَ قادش بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

وواصل ريال بيتيس صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلّب على مضيفه فالنسيا 2-1، وفرض المهاجم أيوسي بيريس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفي ريال بيتيس في الدقيقتين 19 و77، فيما سجل بيبيلو هدف الشرف لفالنسيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وهو الفوز الثاني توالياً لرجال المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، بعد أربع هزائم متتالية، والثاني عشر هذا الموسم، ورفعوا رصيدهم إلى 48 نقطة، وارتقوا إلى المركز السابع بفارق نقطة واحدة أمام فالنسيا الذي مُنيَ بخسارته الأولى، بعد فوزين متتاليين، والحادية عشرة هذا الموسم.