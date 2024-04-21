الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرونا.. «عودة النغمة»

جيرونا.. «عودة النغمة»
21 ابريل 2024 09:29

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الريال» يُسقط برشلونة بـ «قاضية بيلينجهام»
أتلتيكو ضحية «المعنويات المهزوزة»


استعاد جيرونا نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه قادش 4-1، في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفرض جيرونا أفضليته منذ بداية المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين لمدافعه إريك جارسيا (9)، ولاعب وسطه إيفان مارتين (22).
وعزّز المهاجم الدولي الأوكراني أرتيم دوفبيك تقدم الفريق الكاتالوني في الدقيقة 71، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام لاعب وسط ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام ومهاجم أوساسونا الدولي الكرواتي أنتي بوديمير.
وقلَّص لاعب الوسط الأرجنتيني جونسالو إسكالانتي الفارق في الدقيقة 81، لكن فرحته لم تدم سوى دقيقة واحدة، حيث أعاده بورتو إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض.
وعوَّض جيرونا خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 1-3 في المرحلة الماضية، محققاً فوزه الـ21 هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 68 نقطة، مشدداً الخناف بفارق نقطتين خلف جاره برشلونة الذي يتنظره «كلاسيكو ساخن» اليوم «الأحد».
في المقابل، مُنيَ قادش بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.
وواصل ريال بيتيس صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً عندما تغلّب على مضيفه فالنسيا 2-1، وفرض المهاجم أيوسي بيريس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفي ريال بيتيس في الدقيقتين 19 و77، فيما سجل بيبيلو هدف الشرف لفالنسيا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.
وهو الفوز الثاني توالياً لرجال المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، بعد أربع هزائم متتالية، والثاني عشر هذا الموسم، ورفعوا رصيدهم إلى 48 نقطة، وارتقوا إلى المركز السابع بفارق نقطة واحدة أمام فالنسيا الذي مُنيَ بخسارته الأولى، بعد فوزين متتاليين، والحادية عشرة هذا الموسم.

 

الدوري الإسباني
الليجا
جيرونا
أتلتيكو مدريد
برشلونة
ريال مدريد
آخر الأخبار
شعار شرطة الشارقة
علوم الدار
شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي
اليوم 09:32
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
علوم الدار
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
اليوم 09:31
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
الرياضة
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
اليوم 09:29
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
الرياضة
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©