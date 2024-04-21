الاتحاد يُعمق جراح الحزم بـ «نيران صديقة»!



الرياض (أ ف ب)



أحبط الاتحاد مفاجأة مضيفه الحزم «الجريح»، وتغلب عليه 3-2 بهدف قاتل، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وبعدما تقدّم الاتحاد بهدفين عبر صالح العمري (21)، والبرازيلي باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه (57)، تمكّن الحزم من العودة بهدفي محمد فؤاد الثاني (60) وأنطونيو خوسيه (63)، لكن أيمن دحمان سجّل هدفاً ثالثاً للاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه «96».

وعاد الاتحاد إلى المركز الرابع بـ50 نقطة، بفارق نقطتين عن التعاون، فيما تجمّد رصيد الحزم عند 16 نقطة في ذيل الترتيب.

ولم يتمكّن صالح المحمدي من تحقيق الفوز في أولى المباريات التي قادها للحزم، بعد تعيينه بديلاً للأوروغوياني كارينيو.

وعاد ضمك إلى سكّة الانتصارات بعد ثلاث خسائر وتعادل، بفوزه على مضيفه الأخدود 2-1، وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين، سجلهما الروماني نيكولاي ستانسيو (10) ودوماجوي أنتوليتش (37)، قبل أن يُقلّص الأخدود الفارق عبر سعيد الربيعي (47).

وارتفع رصيد ضمك إلى 38 نقطة في المركز الثامن، فيما استمرت معاناة الأخدود الذي تعرّض للخسارة السابعة في آخر ثماني مباريات، وبقيَ في المركز قبل الأخير بـ24 نقطة.

واكتفى الاتفاق بالتعادل السلبي مع ضيفه الوحدة، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن نظيره الفتح السادس، في حين بقيَ الوحدة في المركز الثاني عشر بـ32 نقطة.