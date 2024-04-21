«المدفعجية» يعود إلى الخدمة!



لندن (أ ف ب)



استعاد أرسنال توازنه وصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مؤقتاً، بفوزه الثمين على مضيفه ولفرهامبتون 2-0 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسجل المهاجمان الدوليان البلجيكي لياندرو تروسار (45) والنرويجي مارتن أوديجارد (95) الهدفين.

وعاد «المدفعجية» إلى «سكة الانتصارات»، بعد خسارتين قاسيتين، الأولى أمام ضيفه أستون فيلا 0-2 الأحد الماضي في المرحلة الماضية من الدوري، والتي كلّفته التنازل عن الصدارة لمانشستر سيتي، والثانية أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 0-1 الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستعاد أرسنال الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته ضد توتنهام إلى 14 مايو المقبل، بسبب خوضه نصف نهائي كأس إنجلترا ضد تشيلسي على ملعب ويمبلي، حيث فاز 1-0 وبلغ النهائي.

ويملك أرسنال فرصة توسيع الفارق إلى أربع نقاط، عندما يستضيف جاره تشيلسي الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين، على أن يلعب مانشستر سيتي مباراته المؤجلة من المرحلة عينها أمام مضيفه برايتون الخميس المقبل.

ويملك ليفربول فرصة اللحاق بأرسنال إلى الصدارة، في حال فوزه على مضيفه فولهام الأحد.