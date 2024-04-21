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الرياضة

المعيوف يكشف سر «الصورة الغاضبة»!

المعيوف يكشف سر «الصورة الغاضبة»!
21 ابريل 2024 10:07

 
الرياض (د ب أ)

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كشف عبدالله المعيوف حارس الاتحاد تفاصيل الصورة التي جمعته مع لاعب الهلال ناصر الدوسري، وأثارت غضب جماهير الاتحاد، بعد نهائي كأس السوبر السعودي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة ظهر فيها المعيوف مبتسماً مع الدوسري، بعد نهاية اللقاء الذي حسمه الهلال 1-4، الأمر الذي أثار استياء جماهير الاتحاد، لكن المعيوف أكد تقديره للوم جماهير الاتحاد موضحاً حقيقة الصورة.
وقال المعيوف في تصريحات عقب نهاية مباراة الاتحاد مع مضيفه الحزم، والتي انتهت بفوز فريقه 2-3، إن الدوسري توجه له بعض المباراة، وتأسف منه بعد التسجيل في شباكه، خلال مباراة الهلال مع الاتحاد، فيما رد على أسفه بابتسامة وليس أكثر.
وأضاف المعيوف: «أنا مسامح الجميع، وأي شخص تحدث في حقي، وأي شيء أغضب جمهور الاتحاد أنا آسف وأعتذر لهم، ولا لوم على جمهور الاتحاد على أي عتاب، أما الصورة فلم أكن أرغب في نشرها».
وعن مباراة الحزم التي أقيمت ضمن «الجولة 28» من الدوري، قال المعيوف إن المباراة كانت صعبة رغم التقدم بهدفين، حيث تسببت قلة التركيز في عودة الحزم، لكن في الدقائق الأخيرة تمكن لاعبو الاتحاد من تكثيف الهجوم والفوز.
ووعد المعيوف جماهير الاتحاد بمواصلة العمل من أجل إسعاد جماهير الاتحاد وحصد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

السعودية
كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
الاتحاد السعودي
عبدالله المعيوف
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