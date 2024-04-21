أودوجي يُعرض توتنهام لـ«صدمة قوية»



لندن (د ب أ)



تعرض توتنهام لـ«صدمة قوية» بعد تأكد غياب مدافعه الإيطالي ديستيني أودوجي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وخضع المدافع الإيطالي لجراحة، لكنه لم يوضح تفاصيل العملية، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور.

وكتب أودوجي «الإصابة أنهت موسمي مبكراً، هذا لا يقلل من امتناني لكل الأشخاص الذين ساندوني هذا العام.

وتألق أودوجي مع توتنهام هذا الموسم، وشارك في 30 مباراة على مستوى كل المسابقات.

ويتأخر توتنهام بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.