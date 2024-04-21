سيلفا يشيد بشخصية «السيتي»



لندن (د ب أ)



أشاد البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي بشخصية فريقه، خلال الفوز المثير على تشيلسي 1-صفر، في المربع الذهبي لكأس إنجلترا، في رد فعل قوي على الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد الإسباني.

وأحرز بيرناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 84، وعوض الفريق بهذا الفوز الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب الكأس للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل في التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخه.

أما تشيلسي فواصل إخفاقه، ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري، بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.

وفشل الفريق اللندني أيضاً في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب ثماني مرات، آخرها في عام 2018، بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.

وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي، التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي «الأحد».

وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي يوم 25 مايو المقبل.

وقال سيلفا بعد المباراة: «نعم سعيد للغاية بعد أسبوع محبط لنا جميعاً، وليس بشكل شخصي، الشيء الجيد في كرة القدم، هو أنه إذا كنت تلعب لمانشستر سيتي فأنت تلعب كل ثلاثة أيام، لذلك بعد يومين أو ثلاثة، هناك فرصة للانتقام ونضع الأمور في نصابها». وأضاف: «حاولنا فعل ذلك رغم أننا نشعر بإرهاق شديد، نحن سعداء بالتأهل إلى نهائي آخر وفرصة جديدة للفوز ببطولة».

وقال: «فعلنا ذلك على مدار السنوات مرات عدة، الطريقة التي يقوم بها الفريق بردة الفعل بعد الإحباط والهزائم، هي دائماً أفضل طريقة، الفريق أظهر الكثير من الشخصية».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن سيلفا قوله: «الفوز سيجعلنا ندافع عن اللقب أمام الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي».

وبسؤاله عن رغبة الفريق في تحقيق اللقب، أكد سيلفا: «بالطبع، ولكن الأمر سيكون صعباً، لأن المتأهل من كوفنتري ويونايتد، يجعل المباراة صعبة».

وختم نجم منتخب البرتغال حديثه بالقول: «النهائي هو نهائي، نحن سعداء بأننا سنعود إلى ويمبلي».