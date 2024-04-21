«القاع» ينزف في لقاء «الفرص الضائعة»!



رضا سليم (دبي)



فشل حتا والإمارات في الهروب من «القاع»، بعد «التعادل الخاسر» بينهما في لقاء «الجولة الـ20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لتزداد معاناة الفريقين، بعدما فقد كلاهما نقطتين، في ظل اتساع الفارق بينهما وبين صاحب المركز الثاني عشر في الترتيب.

وحملت المباراة شعار «الفرص الضائعة» التي أهدرها لاعبو الفريقين، خاصة انفراد عبدالله كاظم لاعب حتا، ويكفي أن سهيل عبدالله حارس «الصقور» نال لقب أكثر عدد من التصديات لحارس في مباراة بالدوري هذا الموسم، برصيد «10 تصديات»، وهو الرقم نفسه له أمام عجمان، ولم يستغل «الإعصار» طرد أحمد عيسى لاعب «الصقور» في الدقيقة 38.

في الوقت الذي أهدر فيه فريق الإمارات عدداً كبيراً من الفرص أيضاً، أبرزها انفراد ألكاسير في أكثر من هجمة، وضياء سبع أيضاً، وقدم سالم خيري حارس حتا مباراة كبيرة، ولم ينجح «الرسام» إنييستا في رسم مشهد جديد من الانتصارات، بمنح فريقه الأمل في الهروب من القاع، ونشرت الصحف الإسبانية في الأيام الأخيرة أن إنييستا سيدخل عالم التدريب مع نهاية الموسم الحالي، وتتزامن هذه الأخبار مع مرور 6 سنوات على رحيله من برشلونة، بعد نهائي كأس الملك في أبريل 2018.

ووجّه والتر زينجا مدرب «الصقور» الشكر إلى حارس الفريق على كل التصديات، وقال: «عندما يتعرض لاعب من الفريق للطرد قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها يسجل المنافس هدفاً كان الأمر صعباً للغاية، وكنا ندرك أن المساحات ستكون موجودة أمام الفريق المنافس، في ظل تقدم فريقنا للتعويض، ونجحنا في التعادل، وحاولنا أن نكسب المباراة، ولكن التعادل أفضل من الخسارة».

وقال نيناد فانيك مدرب حتا: «لعبنا مباراة مفتوحة، وسنحت لنا فرص عدة للتسجيل في الوقت الذي سجل فيه المنافس هدف التعادل، وخلال مسيرتي على مدار 15 عاماً في مجال التدريب، فإنها المرة الأولى التي أجد في مباراة بها هذا العدد من الفرص الضائعة».

وأضاف: «أحترم الفريق المنافس الذي لعب مباراة كبيرة أمام الشارقة، وكان بإمكانه أن يفوز، ولكن في مباراتنا أتيحت الفرص لمصلحة فريقي، ويجب مواصلة العمل للمباريات المقبلة، وأدرك أن الأمر صعب على اللاعبين، ولكن هذه مهمتي مع الفريق».