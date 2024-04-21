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الرياضة

أرتيتا ينتقد «روزنامة» إنجلترا!

أرتيتا ينتقد «روزنامة» إنجلترا!
21 ابريل 2024 12:29

لندن (د ب أ)

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اشترك الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مع مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في انتقاد «روزنامة» الموسم الحالي في إنجلترا.
وقال أرتيتا: «الأمر لا يتعلق بنا، جوارديولا أو أنا، الأمر يتعلق بصحة اللاعبين، خاصة عندما تنافس في المسابقات الأوروبية، ينبغي أن تكون هناك مساواة في كل شيء». وأضاف: «لا يمكن أن يكون لديك فريق لم يلعب لسبعة أيام أو ثلاثة أيام، ويحصل على وقت أكبر للتعافي، ثم تواجهه في الدوري الإنجليزي، أو الكأس.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن أرتيتا قوله: «الأمر ليس صحيحاً، إذا نظرت إلى الأمر من أي زاوية هي ليست صحيحة، إذا أردت الحماية وتتحدث دائماً عن اللاعبين والمشجعين، عليك حمايتهم والتفكير بهم، وأن نبذل قصارى جهدنا لمنحهم أقصى وقت ممكن حتى يتعافوا، ويحافظوا على العرض الذي يقدموه كل أسبوع.
وأضاف: «بقينا في ميونيخ، حظينا ربما بساعتين نوم، ثم استيقظنا، وبدأنا الحديث عن مواجهة وولفرهامبتون، ثم فهمنا ما نحتاج إليه لكي الفوز».
وقال أرتيتا: «الأولاد مذهلون، بالنظر إلى عدد المباريات التي خضناها في الأسابيع القليلة الماضية، ونوعية المباريات التي لعبناها والأداء الذي قدمناه والطريقة التي صعدنا بها للقمة».

الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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