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الرياضة

فيرستابن «سيطرة مطلقة» في «الفورمولا-1»

فيرستابن «سيطرة مطلقة» في «الفورمولا-1»
21 ابريل 2024 13:12

 شنغهاي (أ ف ب) 

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واصل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن هيمنته على بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، بإحرازه المركز الأول، في سباق جائزة الصين الكبرى، العائد إلى «الروزنامة»، بعد غياب 5 أعوام، بسبب تداعيات «فيروس كورونا»، على حلبة شانغهاي، وابتعد في صدارة الترتيب.
وأحكم فيرستابن، حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية، قبضته على السباق الذي شكّل الجولة الخامسة من الفئة الأولى، وأقيم للمرة الأولى منذ عام 2019، من دون أي منافسة تذكر.
وتقدم فيرستابن الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والـ 58 في مسيرته، على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وزميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس.

الفورمولا-1
الصين
شنغهاي
ماكس فيرستابين
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