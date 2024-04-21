«الأبيض الأولمبي» ينهي المشاركة الآسيوية أمام «التنين»



معتصم عبدالله (دبي)



ينهي منتخبنا الأولمبي مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في قطر، بلقاء الصين في الساعة الخامسة مساء الاثنين، على استاد عبدالله بن خليفة بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، والتي تشهد في التوقيت ذاته مواجهة اليابان وكوريا الجنوبية.

وودع «الأبيض الأولمبي» سباق التأهل عن المجموعة إلى جانب «التنين»، بالخسارة في مباراتين على التوالي أمام كوريا الجنوبية 0-1، واليابان 0-2، فيما خسر الصين أمام اليابان 0-1 وكوريا 0-2.

وحافظت اليابان وكوريا الجنوبية على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين لكل منهما، في حين ودع منتخبا الإمارات والصين السباق برصيد خالٍ من النقاط في مباراتين، حيث ضمن «الساموراي» و«محاربي التايجوك» الحصول على بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

وينشد «الأبيض الأولمبي» في المواجهة أمام الصين تجنب السجل الأضعف في تاريخ مشاركاته في النهائيات القارية، بعدما حقق فوزاً واحداً على الأقل في 4 مشاركات سابقة، بالخروج من «ربع النهائي» في نسخ 2014 «عُمان»، 2016 «قطر»، 2020 «تايلاند»، مقابل وداعه النسخة الماضية في أوزبكستان 2022، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط خلف السعودية واليابان.

وستكون مباراة الاثنين الثانية لمنتخبنا أمام الصين، بعد التعادل 0-0 في المواجهة الرسمية الأولى، والتي أقيمت في سبتمبر 2023 على استاد داليان سويووان الرياضي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات النسخة الحالية لكأس آسيا تحت 23، والتي تصدرها «الأبيض الأولمبي» برصيد 4 نقاط.

وقال الأوروجوياني مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»: «نرغب في فوز على الأقل في المشاركة الحالية، ونعمل على وضع التكتيك المناسب لمواجهة المنافس».

في المقابل، قال تشينج ياودونج مدرب الصين: «أطلب من اللاعبين عدم الاستسلام أبداً في أي مباراة، وأن يبذلوا قصارى جهدهم».

وأضاف: «رغم أننا خسرنا المباراتين حتى الآن، إلا أن اللاعبين لم يخسروا على مستوى العقلية الذهنية، حيث قدموا كل ما لديهم، ونأمل أن نبني على إيجابيات المباراتين الماضيتين، لصنع المزيد من الفرص ومحاولة الفوز».