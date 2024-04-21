«البركان» إلى «بر الأمان»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق عجمان فوزاً مهماً على الوحدة بهدفين مقابل هدف، في «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين» ليبتعد الفريق «البرتقالي»، عن الدخول في «حسابات الهبوط» إلى حد كبير، وتقدم «البركان» إلى المركز العاشر بدلاً من الثاني عشر، بعدما رفع رصيده إلى «النقطة 20»، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام بني ياس والبطائح.

وشهد اللقاء أحداثاً مثيرة بعدما أشهر الحكم سلطان عبد الرزاق بطاقتين حمراويتين في وجه كل من روبن وآلان لاعبي «العنابي».

وشهدت الدقيقة 27 طرد روبن في كرة مشتركة مع علي مدني في قرار أثار الكثير من غضب جمهور الوحدة بعد اللقاء، في حين خرج البرازيلي آلان في الدقيقة 76 للاعتراض على الحكم، وهي البطاقة الحمراء الأولى التي تعرض لها اللاعب في مشواره مع الفريق الذي يمتد لثلاثة مواسم.

ورغم خسارة الوحدة، إلا أن الفائز الوحيد من «أصحاب» هو عمر خربين الذي سجل هدف الفريق في اللقاء، ليصعد إلى صدارة هدافي البطولة برصيد 14 هدفاً، متفوقاً على فابيو دي ليما لاعب الوصل الذي يملك 13 هدفاً، ولابا كودجو مهاجم العين الذي يملك 12 هدفاً.

وعقب المباراة عبر جمهور الوحدة عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية خلال المباراة، موجهين بعض الانتقادات إلى سلطان عبد الرزاق.

وعبر الكرواتي مدرب الوحدة عن دهشته من طرد روبن في الدقيقة 27، مؤكداً أن القرار أثر على أداء الفريق بدرجة كبيرة، وشدد على أن الطرد الثاني الذي تعرض له آلان ضاعف من صعوبة المهمة، خاصة بعد تسجيل عجمان للهدف الثاني.

على الجانب الآخر، أبدى الروماني إيسايلا مدرب عجمان سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الوحدة، مؤكداً أن الشوط الثاني شهد تقلبات كبيرة، خاصة بعد إجراء تعديلات ومشاركة المهاجم روكي مارسيانو الذي قدم مباراة رائعة.