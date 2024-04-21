الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم ليفربول يدعم إيريك أمام الهلال

نجم ليفربول يدعم إيريك أمام الهلال
21 ابريل 2024 15:06

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الصحة» تقيس رضا المتعاملين عن 10 خدمات رقمية
ليفربول يخرج من «الدائرة المظلمة»


حرص داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي على تقديم الدعم للاعب إيريك جناح أيسر العين، وذلك قبل مواجهة الهلال السعودي يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما قام الأوروجوياني نونيز بالتعليق على منشور لإيريك على حسابه الرسمي بمنصة «إنستجرام»، وجاء فيه «هيا نحقق المزيد»، بعد الفوز 4-2 في لقاء الذهاب أمام «الأزرق» في استاد هزاع بن زايد، ليرد عليه نونيز قائلاً: «ألعب بقوة أخي»، في إشارة إلى دعمه، لأن يظهر بمستوى أفضل في لقاء الإياب المرتقب، ورد عليه إيريك قائلاً: «أخي المحبوب»، وهو ما يدلل على الصداقة القوية بين اللاعبين.

 

دوري أبطال أوروبا
العين
الهلال السعودي
ليفربول
آخر الأخبار
شعار شرطة الشارقة
علوم الدار
شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي
اليوم 09:32
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
علوم الدار
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
اليوم 09:31
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
الرياضة
مويز يعيش «خيبة أمل» من «الحضيض»!
اليوم 09:29
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
الرياضة
«النسور» يُحلق بعيداً عن الخطر بـ«10 أجنحة»!
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©