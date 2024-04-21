نجم ليفربول يدعم إيريك أمام الهلال



معتز الشامي (دبي)



حرص داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي على تقديم الدعم للاعب إيريك جناح أيسر العين، وذلك قبل مواجهة الهلال السعودي يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما قام الأوروجوياني نونيز بالتعليق على منشور لإيريك على حسابه الرسمي بمنصة «إنستجرام»، وجاء فيه «هيا نحقق المزيد»، بعد الفوز 4-2 في لقاء الذهاب أمام «الأزرق» في استاد هزاع بن زايد، ليرد عليه نونيز قائلاً: «ألعب بقوة أخي»، في إشارة إلى دعمه، لأن يظهر بمستوى أفضل في لقاء الإياب المرتقب، ورد عليه إيريك قائلاً: «أخي المحبوب»، وهو ما يدلل على الصداقة القوية بين اللاعبين.