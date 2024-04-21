بورتيوس بطل «تحدي أبوظبي» العالمي للجولف



أبوظبي (الاتحاد)

حصد الإنجليزي جاريك بورتيوس، لقب بطولة «تحدي أبوظبي»، ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، التي اختتمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وأقيمت على مدار 4 أيام، في إطار الشراكة بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وجوائزها 300 ألف دولار.

حسم بورتيوس اللقب بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية، وتبعه الفرنسي أليكساندر ليفي «23 ضربة تحت المعدل»، والدنماركي نيكولاي كريستينسين «22 ضربة تحت المعدل».

شهد مراسم التتويج محمد راشد الناصري، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، عادل اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، وليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط.

وما يزيد من قيمة فوز بورتيوس، أنه يترجم أهمية إقامة هذه البطولات في الإمارات، للاعبين المواطنين والمقيمين، إذ اختار اللاعب الإقامة في دبي، وهو عضو في نادي ترمب للجولف في دبي.

وتشكل البطولة المحطة الأولى من استضافة أبوظبي بطولتين متتاليتين للعام الثاني على التوالي، ضمن جولة التحدي، مع احتضان نادي شاطئ السعديات للجولف بطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 أبريل.

تقام جولة التحدي تحت مسمى «الطريق إلى مايوركا»، وتشهد إقامة 30 بطولة في 19 دولة مختلفة، منها جنوب أفريقيا، إسبانيا، الدنمارك، التشيك، الهند، فرنسا، النمسا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، السويد، البرتغال، الصين وإيطاليا.

ويتم تخصيص 30 مكاناً للاعبين في كل بطولة لاتحاد الجولف، للمساعدة في منح فرصة اللعب وتوفير مسار للاعبي الجولف في الإمارات، وبالإضافة إلى توفير للاعبين المحليين خبرة أساسية في لعب بطولات النخبة الدولية في أبوظبي، فإن اتحاد الجولف قادر على مبادلة بعض الأماكن مع الاتحادات الدولية الأخرى للسماح للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في أحداث جولة التحدي الأخرى حول العالم.